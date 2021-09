Samsung Galaxy Z Flip 3 Un smartphone pliable (presque) accessible

Le smartphone pliable devient crédible. Plus d’un an après l’émergence timide des premiers modèles hors de prix (entre 1 500 et 2 000 €), Samsung lance le Galaxy Z Flip 3, premier du genre capable de rivaliser avec les autres smartphones haut de gamme du moment. Vendu 1 059 € (128 Go), l’appareil intègre un écran de 6,7 pouces et sa charnière est testée pour 200 000 ouvertures. Premières impressions avant notre test en laboratoire.

© Samsung Le Galaxy Z Flip 3 dans ses différentes configurations.

Les nouveautés dans le monde des smartphones sont désormais assez rares pour souligner celles qui retiennent l’attention. Depuis quelques mois, des smartphones pliables apparaissent sur le marché, mais il s’agissait jusque-là de modèles trop fragiles souvent vendus à prix d’or. Samsung semble vouloir crédibiliser la catégorie. Le fabricant coréen avait déjà sorti plusieurs smartphones pliants, testés par Que Choisir (les Galaxy Fold et Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Flip) et vendus entre 1 500 et 2 000 €. Avec le Galaxy Flip 3, il revoit sa copie.

D’abord, le smartphone sort de l’exubérance côté prix. Vendu 1 059 € (128 Go), il rejoint les autres smartphones haut de gamme du moment, comme l’iPhone 12 (969 €), le Samsung Galaxy S21 (900 €) ou encore l’Oppo Find X3 Pro (949 €). Il se positionne même en dessous du champion incontesté des gros tarifs, l’iPhone 12 Pro Max (1 259 €). On reste dans le gratin du smartphone, loin du budget moyen de 400 € alloué par les consommateurs, mais ce segment a sa clientèle.

Ensuite, le Samsung Galaxy Flip 3 est étanche. C’est une première sur le segment des pliables, mais un critère désormais incontournable dans ces gammes de prix. Notre laboratoire teste actuellement sa résistance à l’eau, entre autres critères (performances, autonomie, etc.) ; et comme pour tous les smartphones pliants, nous soumettrons sa charnière à un cycle de 20 000 ouvertures/fermetures. Samsung va plus loin : il l’annonce capable de résister à 200 000 ouvertures, soit 30 ouvertures par jour pendant 18 ans ! À première vue, cette charnière fait, il est vrai, plutôt bonne impression. Il est même difficile de déployer l’appareil d’une seule main tant elle résiste. Et même à deux mains, mieux vaut être délicat pour éviter les glissades. Notez qu’un second écran (beaucoup plus pratique que sur le précédent Flip) permet d’accéder à plusieurs raccourcis (heure, musique, alarme, rendez-vous, météo). On peut aussi répondre à un appel lorsque le smartphone est fermé, uniquement en haut-parleur ou bien avec des écouteurs Bluetooth (l’appareil ne propose pas de prise jack).

Écran très confortable à l’usage

À l’usage, l’intérêt d’un smartphone pliable tient principalement à sa compacité lorsqu’il est fermé. Le Galaxy Flip 3 se plie en effet horizontalement (et non verticalement comme les modèles de la série Fold), ce qui permet de minimiser son encombrement dans une poche de jean ou de veste. Reste un bloc compact dont les 186 g se font néanmoins sentir. Une fois ouvert, l’écran de 6,7 pouces offre une surface d’affichage très confortable pour piloter l’appareil à travers les menus, naviguer sur Internet, traîner sur Instagram, regarder des photos, lire les actualités.

Le grand écran apporte du confort dans l’utilisation quotidienne de l’appareil : navigation Internet, réseaux sociaux ou photos.

Ce grand écran est aussi bien adapté au visionnage de films. Son écran 21/9 permet de profiter pleinement du format 2:35.1, le plus fréquent au cinéma. Il n’apporte en revanche rien aux vidéos 16/9 courantes sur Youtube : des bandes noires verticales comblent le vide de chaque côté. Il est possible de passer l’image en plein écran, mais elle sera alors rognée en hauteur.

© Film boite noir et Florence Foresti L’écran 21/9 est parfaitement adapté aux films, moins aux vidéos en 16/9.

Un mode Flex plutôt pratique

Samsung vante aussi le mode « Flex » propre au Galaxy Flip 3. Il permet d’utiliser le smartphone ouvert, posé sur une table, et de diviser l’écran en deux. Le contenu s’affiche sur la partie supérieure, le panneau de contrôle en dessous. Par défaut, la fonction est compatible avec l’appareil photo (pratique pour prendre des selfies ou pour une réunion en visio, par exemple) et quelques autres applications (notamment Youtube). Les utilisateurs qui l’apprécient pourront aller plus loin en décidant eux-mêmes, dans les paramètres (Fonctions avancées > Labs > Volet en mode Flex), quelles applis peuvent s’afficher dans ce mode. Pratique si l’application est optimisée pour ce mode.

Le mode Flex permet de diviser l’écran entre le contenu d’une appli (en haut) et ses commandes (en bas). Intéressant pour les photos, mais pas pour toutes les applis (Franceinfo, à gauche, laisse le bas de l’écran noir).

Pour le reste, le Galaxy Flip 3 présente toutes les caractéristiques techniques d’un smartphone haut de gamme. Il est compatible avec la 5G et son processeur dernier cri (Snapdragon 888) promet une bonne réactivité. Son capteur d’empreintes digitales, niché dans le bouton latéral, est hyper efficace. Côté photo, le smartphone intègre un module principal à double capteur (dont un ultra grand angle) et un capteur frontal de 10 Mpx. Nos tests en laboratoire permettront de juger de leur qualité. Ils permettront aussi d’évaluer l’autonomie de l’appareil ; mais avec une batterie de 3 300 mAh, on peut déjà s’attendre à ce qu’elle soit décevante. Celles des bons smartphones approchent plutôt les 4 000 ou 5 000 mAh… Verdict dans quelques jours !