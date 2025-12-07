Le fabricant Moustache Bike renouvelle le Samedi 27 Xroad, son vélo électrique polyvalent pensé pour les trajets quotidiens et les balades en nature du week-end. Inspiré d’un autre modèle, le J All, il se décline désormais en version semi-rigide et tout suspendu, avec différentes options de motorisation. Au total, 7 versions sont disponibles, vendues de 2 699 € à 4 799 €. Nous avons pris en main le Xroad FS 4.

En 10 ans, le Samedi 27 Xroad de Moustache s’est fait un nom dans le domaine des vélos électriques polyvalents. Chaque année, il a évolué, et la version 2026 n’a plus grand-chose à voir avec celle de 2015. Aujourd’hui la gamme est large : elle mixe 2 cadres différents (Xroad et Xroad FS, pour « Full Suspended »), 4 moteurs et 3 batteries Bosch, ainsi que 3 transmissions Shimano pour se décliner, au total, en 7 versions. Côté prix, la fourchette s’étale de 2 699 € à 4 799 €. Pour cette prise en main, nous avons pu rouler plusieurs jours avec le Samedi 27 Xroad FS 4, vendu 4 299 €.

À gauche, le premier Samedi 27 Xroad (2015) et à droite, celui de 2026.

Ce vélo ultra haut de gamme s’articule autour du cadre tout suspendu inauguré sur le Moustache J All commercialisé en 2023. Ce vélo sort d’ailleurs du catalogue de la marque. Une nuance : alors que le cadre du J All était fabriqué en France, celui du Xroad FS vient d’Asie. « Notre partenaire taiwanais a allégé le cadre, ses finitions sont parfaites et le prix plus compétitif nous permet d’ouvrir la technologie au plus grand nombre », explique Clément Bonneau, le responsable de la communication de la marque. Cette concession permet à Moustache de repasser sous la stratosphérique barrière des 5 000 € (le J All était vendu à partir de 5 199 €).

Le cadre du J All était fabriqué en France, ce qui n’est pas le cas du Xroad FS, fabriqué à Taiwan.

Confort et sécurité

Ce cadre tout suspendu innovant reste indéniablement d’un confort absolu. La conception en deux parties reliées par un pivot, doublée de l’amortisseur central, minimise considérablement les secousses du cycliste. Pavés, dos d’âne et irrégularités des sentiers ne sont pas parfaitement imperceptibles, mais presque. La fourche avant, elle aussi amortie, joue bien sûr son rôle. Les larges pneus cramponnés contribuent également au confort et procurent au passage un agréable sentiment de sécurité en cette saison où les feuilles mortes, mouillées et glissantes, jonchent les pistes cyclables.

Le pivot de jonction des deux parties du cadre et la suspension centrale avalent les défauts des chaussées et chemins.

Un moteur puissant et réactif

Le confort global passe aussi par le choix d’autres équipements, comme la transmission Shimano Cues très fiable, l’afficheur Purion 200 en couleur ou le moteur Bosch Performance Line PX au couple de 90 Nm. La puissance donne des ailes quand il s’agit de monter des côtes et offre une reprise très agréable au besoin. Sur le Xroad FS 4, il est assorti à une batterie intégrée au cadre de 600 Wh qui offre une bonne autonomie, mais fond assez vite si vous restez en mode turbo (le niveau d’assistance le plus élevé). Et il faut admettre qu’une fois essayé, difficile d’en décrocher. Moustache complète l’équipement avec un antivol de roue Abus à l’avant (le cadre ne permet pas une fixation à l’arrière).

La batterie Bosch Powertube 600 Wh est désormais équipée d’une petite lanière qui sécurise les manipulations.

L’intelligence Bosch

Tous les Xroad 2026 sont connectés au Smart System de Bosch : ils se connectent à votre smartphone en Bluetooth via l’application eBike Flow (Android, iOS). Celle-ci donne accès à de nombreuses fonctions de configuration, à des statistiques de parcours, mais aussi à la possibilité de protéger le vélo contre le vol. La fonction eBike Lock permet ainsi de verrouiller le vélo, qui ne peut plus rouler. Bosch propose aussi eBike Alarm, une fonction de protection antivol qui combine une alarme sonore et visuelle, un suivi GPS et des notifications sur smartphone en cas de vol du vélo. Il faut pour ça souscrire au service Flow+ (4,99 €/mois ou 39 €/an) et installer un petit boîtier GPS ConnectModule à 120 €, que Moustache propose en option.

L’application eBike Flow permet de connecter le vélo à son smartphone et, entre autres statistiques de parcours ou d’utilisation de la batterie, de le verrouiller quand on s’est éloigné.

En résumé

Le Samedi 27 Xroad FS 4 est un vélo haut de gamme hyper confortable et très bien équipé. Une sorte de SUV du vélo, robuste et fiable. Difficile de faire mieux quand on cherche un vélo pour tous les jours, adapté aux trajets en ville comme aux sentiers, capable d’avaler de forts dénivelés. Mais à 4 299 €, c’est un vélo d’élite réservé aux cyclistes les plus exigeants.