Litiges, arnaques liés à la crise du coronavirus Consommateurs, faites-nous part de vos problèmes !

Alors que la crise que nous traversons est d’une ampleur exceptionnelle, et que certains en profitent d’ailleurs pour gonfler les prix, promettre des remèdes miracles ou remettre en cause certains droits des consommateurs, nous souhaitons, grâce à vous, recenser les difficultés rencontrées dans votre vie quotidienne de consommateur : problèmes pour le remboursement des voyages, augmentations de prix, problèmes de livraison, retards dans l’encaissement de chèques, démarchage intempestif, etc. Faites-nous part de vos déconvenues afin que nous les dénoncions et, le cas échéant, que nous agissions contre les abus et que nous puissions vous offrir des outils pour faire valoir vos droits.

