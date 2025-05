En quelques années ans, la marque de produits cosmétiques de Rihanna, Fenty Beauty, a généré plus de 13 millions d’abonnés sur Instagram et des consommateurs dans le monde entier. Nous avons passé 3 de ses best-sellers à la loupe.

196 000 hashtags pour son « glossbomb » sur Instagram et plus de 48 000 likes pour une simple communication à propos de sa gamme HydraVizor… C’est ce qu’on appelle des hits. Et comme pour beaucoup de hits, le succès cache un loup.

« Favori viral » de la marque, le Gloss Bomb de Fenty Beauty est partout. Il est mis en avant sur le site, fait régulièrement l’objet de coffrets inédits et se voit encensé par les magazines féminins. « Le lipstick brillant de Fenty Beauty est un tel succès qu’il se vend en moyenne toutes les 12 secondes dans le monde. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour être un best-seller », pouvait-on même lire dans Elle, le 3 septembre 2020. Tous les ingrédients… sauf trois : la cera microcristallina, le polybutène et le polyéthylène, des huiles minérales ou hydrocarbures de synthèse dont l’absorption provoquerait des effets potentiellement indésirables sur l’organisme (réactions inflammatoires, etc.). Il contient également du dioxyde de titane. On retrouve ces substances dans le Gloss Bomb Heat, une variante du Gloss Bomb qui promet une sensation de chaleur après application.

Autre élu, la crème hydratante à la niacinamide SPF 30 Hydra Vizor à propos de laquelle on peut découvrir avec stupeur, sur le site de Fenty Beauty, une concentration à 9 % d’homosalate. Cette molécule soupçonnée d’effets perturbateurs endocriniens est interdite dans les crèmes solaires depuis le 1er janvier 2025 dans l’Union européenne, et autorisée uniquement dans les crèmes pour le visage à une faible concentration : 7,34 % ! Indisponible en France via le site, cette crème est pourtant à la vente dans de nombreux Sephora en France.