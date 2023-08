© Adobe stock Smartphones Décrypter les résolutions vidéo HD, Full HD ou 4K

Désormais équipés de technologies haute définition, voire ultra haute définition, les smartphones permettent de créer des vidéos de bonne qualité. Mais encore faut-il s’y retrouver dans ces données techniques.

Les principales définitions d’écran

Comme avec tout autre appareil numérique, la qualité d’une vidéo prise avec un smartphone dépend du nombre de pixels contenus dans chaque image (résolution). Plus il y en a, plus elle a de chances d’être nette. Il existe actuellement 4 formats principaux :

HD 720p (1280 x 720)

Full HD 1080p (1920 x 1080)

UHD 4K (3840 x 2160)

UHD 8K (7680 x 4320)

Que signifie le p ou le i de 1080i ?

720p, 1080p, voire 1080i… les lettres i et p après la résolution indiquent le mode de transmission des images :

p : le balayage est progressif. Les images sont affichées dans leur totalité les unes après les autres. Ce dispositif est censé diffuser une image de meilleure qualité que le i.

i : le balayage est entrelacé. Dans ce cas, les lignes paires et impaires de l’image sont diffusées alternativement.

La plupart des smartphones proposent ces différents types de définitions, avec une diffusion de 30 ou 60 images par seconde (ips). « À ce jour, le meilleur compromis est le 1080p à 60 images par seconde. Le rendu est fluide, avec une bonne résolution qui ne prend pas de place », souligne Vincent Erpelding, notre expert en appareils nomades. En effet, plus le nombre de pixels sera important, plus la qualité sera augmentée, mais plus la vidéo encombrera l’espace de stockage.

L’ultra haute définition améliore la qualité

La ultra haute définition (UHD) améliore certes la qualité des vidéos, les images sont plus nettes, plus claires, les détails plus nombreux et plus fins qu’en Full HD. Mais pour en profiter pleinement, il faut aussi un écran UHD ou 4K, voire 8K. Cette dernière résolution est en train de devenir la norme sur les portables haut de gamme. Mais gare à l’espace emprunté !

À noter. Même si les caméscopes sont en perte de vitesse, certains fabricants (Canon, Sony, Panasonic) proposent encore des modèles, aux formats 4K ou FHD.