© Halfpoint - stock.adobe.com Arrêt de la femtocell d’Orange Un retour en arrière pour des milliers de clients

Le 21 août dernier, Orange a mis fin à son service femtocell, qui permettait à ses abonnés de bénéficier d’une 3G de bonne qualité à l’intérieur de leur logement quand le réseau mobile était défaillant. Pour certains, cette décision engendre une vraie baisse de la qualité de service.

Après avoir rendu de fiers services à ses usagers, la femtocell d’Orange tire sa révérence. Le 21 août dernier, l’opérateur a décidé de désactiver cette fonctionnalité que 160 000 abonnés utilisaient encore. La femtocell permettait, en branchant un boîtier sur sa Livebox, de bénéficier d’un mini-réseau 3G à domicile. Pratique pour ceux qui ne captaient pas le réseau mobile à l’intérieur de leur logement. Qui plus est, ce service était gratuit. Seuls des frais de mise en service de 19,90 € étaient facturés.

Selon Orange, c’est l’obligation qui lui a été faite par le législateur de restituer une partie de ses fréquences 2100, sur lesquelles s’appuyait la femtocell, qui l’a contraint à repenser ce service. Plutôt que de le remettre techniquement au goût du jour, Orange a préféré se concentrer sur le déploiement de son réseau 4G, notamment dans les zones rurales. De fait, l’opérateur assure qu’environ 20 % de ceux qui ont désactivé la femtocell se sont finalement aperçus qu’ils captaient bien le réseau mobile dans leur logement. Pour les autres, Orange conseille d’utiliser la fonction Appels Wi-Fi qui, comme son nom l’indique, permet de passer et de recevoir des appels sur son téléphone portable via la Wi-Fi de la box. Si le service est plutôt pratique, certains utilisateurs déplorent le fait qu’il ne fonctionne pas toujours parfaitement et qu’il a tendance à épuiser rapidement les batteries des téléphones. Il faut surtout, pour en bénéficier, que le téléphone intègre cette fonctionnalité. Or, beaucoup de modèles, même récents, ne l’ont pas. De nombreux abonnés d’Orange vont donc devoir acquérir un nouveau téléphone s’ils veulent en profiter. Dans le cas contraire, ils risquent fort de devoir retourner au fond du jardin ou près de l’église du village pour passer un appel ou envoyer un SMS, et attendre qu’Orange veuille bien installer une antenne mobile près de chez eux. L’ultime solution consiste à opter pour un autre opérateur dont le réseau mobile couvre mieux le secteur.