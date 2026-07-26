Audi Q4 e-tron (2026) - Premières impressions

L’essentiel L’Audi Q4 e-tron est disponible en deux silhouettes : SUV ou coupé (Sportback) proposées au même prix en version de base. En revanche, les packs de finition et la version 4x4 (Quattro) sont facturés 2 000 € de plus.

est disponible en deux silhouettes : SUV ou coupé (Sportback) proposées au même prix en version de base. En revanche, les packs de finition et la version 4x4 (Quattro) sont facturés 2 000 € de plus. Répondant au score environnemental , les versions de l’Audi Q4 e‑tron dont le prix est inférieur à 47 000 € sont éligibles au dispositif « coup de pouce » permettant de bénéficier d’une aide à l’achat comprise entre 3 450 € et 5 170 € selon le revenu du ménage.

, les versions de l’Audi Q4 e‑tron dont le prix est inférieur à 47 000 € sont éligibles au dispositif « coup de pouce » permettant de bénéficier d’une aide à l’achat comprise entre 3 450 € et 5 170 € selon le revenu du ménage. Proposé à partir de 45 990 €, l’Audi Q4 e-tron est assez bien placé face à la concurrence comme le BMW iX1 eDrive20 qui débute 1 000 € plus cher. C’est quasiment le cas aussi pour le Mercedes EQA, qui vient juste de sortir du catalogue du constructeur, et qui est proposé à partir de 46 950 €.

l’Audi Q4 e-tron est assez bien placé face à la concurrence comme le BMW iX1 eDrive20 qui débute 1 000 € plus cher. C’est quasiment le cas aussi pour le Mercedes EQA, qui vient juste de sortir du catalogue du constructeur, et qui est proposé à partir de 46 950 €. Le prix de l’Audi Q4 e-tron offre un avantage client d’environ 4 500 € par rapport à l’ancienne génération grâce à un meilleur équipement et à ses nouvelles technologies embarquées.

​​​Le restylage de l’Audi Q4 e-tron est assez léger. Les changements esthétiques à l’avant se concentrent sur la nouvelle calandre, les pare-chocs avant et arrière modifiés et les nouveaux feux arrière. Si ces modifications peuvent sembler anodines, elles ont une large influence sur l’aérodynamisme du véhicule (le Cx passant de 0,27 à 0,26) et améliorent ainsi ses performances.

C’est surtout à l’intérieur que le constructeur a porté son attention afin de remettre son SUV au niveau de qualité attendu. À noter que la majorité des modèles du nouveau Q4 e-tron seront éligibles au bonus CEE, car affichés en dessous de 47 000 € et répondant à tous les critères de l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Mais, comme c’est le cas chez d’autres constructeurs, le prix de base ne donne pas accès à un très bon niveau d'équipement. Pour disposer d'une voiture mieux dotée, il faudra ajouter un pack, voire d'autres options individuelles dont les montants ne sont pas pris en compte dans le calcul. Et là, la facture grimpe en flèche et on s’éloigne très rapidement de ce seuil pour atteindre les 60 000 € à 80 000 € !

Qualité de vie à bord

© Tibo - The Good Click La qualité de fabrication de l'habitacle a sensiblement progressé.

Arrivé sur le marché il y a quatre ans, l’Audi Q4 e-tron avait été un peu décrié faute d’une qualité de fabrication digne du constructeur allemand. Avec la nouvelle mouture du SUV électrique, Audi répare cette erreur et propose aujourd’hui un modèle très bien fini qui utilise des matériaux de bien meilleure qualité, très bien assemblés et qui offre une ensemble plus cossu.

En témoigne la nouvelle console centrale dotée d’une double surface de recharge à induction ventilée pour éviter la surchauffe des smartphones en charge. De même, la nouvelle présentation des écrans d’information change totalement : le combiné d’instruments de 11,9" et l’écran tactile central de 12,8" sont désormais réunis sur une dalle incurvée d’un seul tenant qui s’oriente vers le conducteur.

© Tibo - The Good Click L'écran central est large mais manque parfois de réactivité.

On note également la possibilité d’avoir, en option, un troisième écran de 12" pour le passager. Les touches physiques ont toutes disparu mais la présence de raccourcis sur l’écran central permet d’accéder facilement à la fonction souhaitée. Cela demande toutefois un léger temps d’adaptation pour se familiariser avec ce système dont on regrette parfois le manque de réactivité.

© Tibo - The Good Click Les sièges avant sont très confortables.

Le reste de l’habitacle demeure identique à la version précédente et les sièges s’avèrent confortables, à l’avant comme à l’arrière. Avec ses 4,60 m de long, le Q4 offre une bonne habitabilité et le volume de coffre est appréciable avec des valeurs situées dans la moyenne de la catégorie. Constat surprenant, le volume de chargement est supérieur sur la version coupée Sportback avec 527 l contre 515 l pour la version normale.

© Tibo - The Good Click Le volume de coffre est dans la moyenne du segment.

Au volant

Sous le capot, on trouve des moteurs de nouvelle génération disposant d’un rendement optimisé et de plus de couple (de 350 Nm ‒ modèles de base ‒ et 545 Nm ‒ version performance ‒ pour le moteur arrière et 134 Nm pour l’avant des versions quattro). De même, la batterie de la version de base a gagné en capacité puisqu’elle passe de 52 kWh utiles à 59 (63 kWh bruts). La version performance est, quant à elle, toujours animée par une batterie de 77 kWh (82 bruts).

© Tibo - The Good Click Le large combiné d'instruments numérique est personnalisable.

La transmission a, elle aussi, gagné en efficience grâce à l’utilisation d’un nouveau lubrifiant à faible viscosité qui réduit les pertes par friction. Ainsi, par temps froid, cela permet d’augmenter l’autonomie de 12 km lorsque la batterie est entièrement chargée.

La gestion électronique a aussi été revue. Au final, l’ensemble des améliorations de la chaîne de traction se traduit par une augmentation de l’autonomie pouvant atteindre 17 km sur la version quattro et 23 km sur la version performance.

Enfin, la puissance maximale de charge en courant continu est passée de 175 kW à 185 kW ce qui permet de réduire un peu le temps de charge : le Q4 e-tron passe désormais de 10 à 80 % de charge en 27 minutes. Il est même possible de récupérer jusqu’à 185 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes.

Notons également que l’Audi Q4 e-tron est le premier modèle de la marque à proposer la recharge bidirectionnelle (fonction V2L, Vehicle-to-Load pour « véhicule pour charger »). Cela permet, par exemple, de recharger un vélo électrique ou de brancher une machine à café qui seront alimentés par la batterie haute tension grâce à une prise électrique dans le coffre ou via un adaptateur sur le port de charge. Dommage qu’en France, comme c’est le cas en Allemagne, en Autriche et en Suisse, l’Audi Q4 e-tron ne propose pas la fonction plus évoluée V2H (Vehicle-to-Home pour « véhicule vers la maison ») qui permet d’utiliser la batterie de la voiture comme source d’énergie aux moments les plus opportuns.

La prise de recharge bidirectionnelle se transforme en prise extérieure pour alimenter d’autres appareils.

Nous avons pris en main la version Sportback performance offrant une puissance de 286 ch. Une mécanique donnée pour une consommation officielle WLTP comprise entre 15,6 et 16,9 kWh/100 km.

Sur notre parcours de roulage d’un peu plus de 100 km composé de routes de campagne avec de nombreuses traversées de villages, l’ordinateur de bord affichera un très honorable 15,3 kWh/100 km pour une vitesse moyenne enregistrée de 52 km/h. Ce qui donnerait une autonomie globale d’un peu plus de 500 km. En revanche, sur autoroute, cela s’est logiquement dégradé avec une consommation de 22 kWh réalisée à 130 km/h. Dans ces conditions, l’autonomie baisse à 350 km.

Pour le reste, le comportement routier est identique à l’ancienne mouture et s’avère d’un très bon niveau. Notre modèle d’essai, doté de la suspension pilotée proposée en option, s’est avéré particulièrement efficace en toutes circonstances. Mais attention, selon le diamètre des jantes montées sur le véhicule, le confort peut s’en trouver légèrement dégradé car les suspensions auront plus de mal à gérer la situation.

La gamme et les tarifs de l’Audi Q4 e-tron (juillet 2026)

Puissance Capacité de la batterie e-tron Business Executive S Line Q4 e-tron 204 ch 63 kWh 45 990 € 52 440 € 54 990 € Q4 e-tron performance 286 ch 82 kWh 46 990 € 57 440 € 59 990 € Q4 e-tron quattro performance 340 ch 82 kWh 59 990 € 62 440 € 64 990 €

La gamme et les tarifs de l’Audi Q4 Sportback e-tron (juillet 2026)

Puissance Capacité de la batterie e-tron Business Executive S Line Q4 Sportback e-tron 204 ch 63 kWh 45 990 € 54 440 € 56 990 € Q4 Sportback e-tron performance 286 ch 82 kWh 46 990 € 59 440 € 61 990 € Q4 Sportback e-tron quattro performance 340 ch 82 kWh 61 990 € 64 440 € 66 990 €

Les avantages et inconvénients l’Audi Q4 e-tron © Tibo - The Good Click Les + Prestations routières

Finitions en progrès

Confort de conduite

Autonomie

Système V2L Les - Nombre d’options

Prix avec l’ajout d’un pack

Absence de boutons physiques​​​​​​