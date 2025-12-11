Google met en place un programme de réparation d’une durée de 3 ans pour ses Pixel 9 Pro et 9 Pro XL et étend de 2 à 3 ans la garantie légale de conformité pour son Pixel 9 Pro Fold. En cause, des problèmes d’écran et de fonctionnement général qui peuvent affecter ces smartphones. Le fabricant prend en charge la réparation, voire le remplacement de l’appareil.

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un Google Pixel 9 Pro ou d’un Google Pixel 9 Pro XL, et une vilaine ligne verticale s’affiche sur toute la hauteur de son écran ? Pire, l’écran scintille ? Google est au courant : ces smartphones sont potentiellement touchés par un problème de fabrication qui affecte leur écran. « C’est pourquoi nous proposons un programme de réparation prolongé pour les appareils concernés, qui offre une couverture de 3 ans à compter de la date d’achat initiale », précise Google sur son site web, où une liste de réparateurs vous sera proposée après avoir vérifié que votre appareil fait partie de ceux concernés. Même constat pour le smartphone pliant de la série, le Google 9 Pro Fold, lui aussi touché par des dysfonctionnements que Google, contacté, refuse de détailler. Ici, la garantie légale passe à 3 ans au lieu de 2 ans et cette fois, Google remplace carrément les appareils défectueux.

Comparatif Smartphones Voir le comparatif

Pour savoir si votre Google Pixel 9 Pro, votre Google Pixel 9 Pro XL ou votre Google Pixel 9 Pro Fold est potentiellement concerné, rendez-vous sur : https://store.google.com/repair?hl=fr

Dans tous les cas, le smartphone sera inspecté pour vérifier s’il est « éligible », c’est-à-dire que vous n’espérez pas faire passer sous garantie un écran fissuré, cassé ou infiltré par un liquide. Avant de confier votre téléphone, pensez à faire une sauvegarde (Paramètres > Système > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Les Google Pixel 9 Pro et 9 Pro XL doivent aussi être passés en « mode réparation » (menu Système).

Si vous êtes concerné, quel que soit votre Google Pixel 9 Pro, n’hésitez pas à nous faire part de votre témoignage concernant les symptômes apparus et la prise en charge de la réparation.