Impôts : les remboursements commencent aujourd’hui

12,6 millions de contribuables vont recevoir un remboursement d’impôts de la part du fisc à partir de ce vendredi 24 juillet 2026, d’un montant moyen de 1 057 €. Vérifiez si vous êtes concerné.

Les impôts prélevés à la source sur vos revenus de 2025 ne sont qu’un acompte à valoir sur l’impôt définitif que vous devez régler cette année sur ces mêmes revenus, impôt définitif qui a été calculé à partir de la déclaration renvoyée au printemps.

Si les premiers sont supérieurs au second, le fisc vous doit de l’argent, comme à 12,6 millions de foyers fiscaux, qu’il va vous rembourser en juillet ou en août. Inutile de lui réclamer votre dû, ce remboursement interviendra de manière automatique, sans aucune démarche de votre part.

Prélèvement à la source excessif

Si vous êtes créancier du fisc, c’est que votre taux moyen d’imposition de 2025 est inférieur à votre taux de prélèvement à la source de 2025. Le premier correspond au taux d’imposition de l'ensemble de vos revenus perçus l’an dernier, qu’ils soient soumis au barème progressif ou taxés à un taux forfaitaire, après imputation de vos charges, réductions et crédits d’impôt.

Le second correspond au taux d’imposition de vos revenus de 2023 (jusqu’en août 2025) et de 2024 (à partir de septembre 2025), calculés sans tenir compte de ceux exclus du prélèvement à la source (plus-values mobilières, revenus de placements soumis à la flat tax, etc.) et sans vos réductions et crédits d’impôt.

Baisse du revenu global. Mécaniquement, le fisc vous doit de l’argent cette année si votre revenu global imposable de 2025 est inférieur à celui des deux années précédentes. C’est certainement le cas si vos salaires ou vos loyers imposables ont fondu, à la suite d’un licenciement ou du départ d’un locataire par exemple.

Ou si vous avez déclaré davantage de charges déductibles, parce que vous avez fait un gros versement sur votre plan d’épargne retraite (PER) par exemple. Le fisc vous doit aussi probablement de l’argent si vous avez eu un enfant en 2025 car votre quotient familial est en hausse, ce qui réduit votre revenu imposable par part de quotient.

Bon à savoir Vous pouvez être créancier du fisc même si votre situation n’a pas évolué en 2025 par rapport à celle de 2023 et 2024. Car le barème progressif a été revalorisé de 0,9 %, ce qui va vous procurer une petite baisse d’impôt.

Baisse de l’impôt définitif. Si vous avez fait des dépenses ouvrant droit à une réduction ou un crédit d’impôt en 2025, le fisc va aussi vous rembourser votre bonus cet été car il n’en a pas tenu compte pour calculer votre taux de prélèvement à la source.

Vos réductions d’impôt, pour dons aux œuvres ou investissement locatif en Denormandie par exemple, vont vous être remboursées dans la limite du montant de votre impôt brut de 2025, et vos crédits d’impôt, pour frais d’emploi à domicile ou frais de garde d’enfant, vont vous être remboursés sans limite.

Toutefois, si vous avez bénéficié d’une avance de réductions d’impôt en janvier 2026, elle va être déduite du montant à vous restituer. Par ailleurs, si vous avez bénéficié de l’avance immédiate du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile, vous ne recevrez rien car le bonus vous a été versé en temps réel en 2025.

Remboursement de flat tax. Sauf dispense, les revenus de placements (intérêts, dividendes) que vous avez perçus en 2025 ont été soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8 % (hors prélèvements sociaux). Si vous avez choisi de soumettre ces revenus au barème progressif de l’impôt (en cochant la case 2OP de votre déclaration de revenus), le fisc va aussi vous rembourser la part du prélèvement de 12,8 % payée en trop à l’encaissement.

Bon à savoir Votre taux moyen d’imposition est inscrit sur votre avis d’imposition 2026, mis en ligne dans votre espace personnel du site des impôts entre fin juillet et début septembre 2026. Vous ne recevrez pas d’avis papier par courrier cette année, sauf si vous en avez fait la demande expressément avant le 15 juin 2026. Votre taux de prélèvement à la source est consultable à tout moment en ligne, dans votre espace personnel du site des impôts.

Virement bancaire ou chèque postal

12,6 millions de ménages vont bénéficier d’un remboursement de l’administration fiscale, d'un montant moyen de 1 057 €. Ce remboursement ne nécessite aucune démarche de votre part. Si le fisc connaît vos coordonnées bancaires, il sera effectué par virement sur votre compte bancaire.

Ce virement portera le libellé « REMB IMPOT REVENUS » et sera émis par « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». Il apparaîtra sur votre compte bancaire ce vendredi 24 juillet ou dans une semaine, vendredi 31 juillet. Si le fisc n’a pas vos coordonnées bancaires, il vous adressera un chèque par courrier à votre domicile d’ici fin août. Vous pourrez l’encaisser dès réception auprès de votre banque.

Bon à savoir Si vous avez renvoyé votre déclaration de revenus 2025 en retard, vous recevrez votre remboursement plus tard, en août par virement ou en septembre par chèque. Si le fisc n’a pas vos coordonnées bancaires ou si elles ont changé, vous pouvez les lui transmettre ou les modifier via votre espace en ligne, ou en vous rendant au guichet de votre centre des finances publiques. Elles seront prises en compte ou actualisées le mois suivant.