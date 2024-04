Levures, nappages, crèmes…

Au royaume des choux à la crème et des éclairs au café, une véritable fièvre pâtissière semble s’être emparée du peuple. La finale de la saison 12 de l’émission Le meilleur pâtissier a réuni près de 2 millions de téléspectateurs sur M6 en décembre dernier, une cinquantaine de magasins spécialisés (Alice Délice, Du Bruit dans la Cuisine…) sont apparus ces 20 dernières années et un récent sondage Harris suggère que près d’un quart des foyers sont équipés de robots pâtissiers.

Cela tombe bien : par rapport aux versions industrielles, non seulement le goût des pâtisseries maison semble souvent bien meilleur, mais les confectionner soi-même permet aussi de limiter sa consommation d’emballages, de privilégier les ingrédients bios, locaux et achetés en circuits courts et de tester des recettes plus saines et durables (à base de farines complètes, sans produits animaux, moins sucrées…).

8 additifs dans une décoration Vahiné !

De plus, cela permet d’éviter les additifs et marqueurs d’ultratransformation (arômes, extraits…) cachés dans de nombreux produits transformés. À condition, cependant, d’éviter certains pièges… Colorant rouge cochenille dans de petits marshmallows décoratifs Sainte-Lucie ou dans des colorants Alsa, phosphates dans un nappage à la fraise Auchan et dans certaines levures chimiques, texturant E466 dans une pâte à sucre, émulsifiants E471 dans des crèmes fleurette… Le rayon des aides à la pâtisserie regorge des additifs les plus décriés. Certains produits en sont même presque exclusivement constitués. Le nappage pour tartes brillantes Vahiné, par exemple, contient 8 ingrédients : 2 sucres (saccharose et dextrose)… et 6 additifs. Mais la palme revient à une décoration comestible de gâteau d’anniversaire, de marque Vahiné également, qui contient, en plus de l’eau et de l’amidon… un arôme (sur lequel n’est donnée aucune information !) et 8 additifs, dont 4 particulièrement peu recommandables (E218, E102, E122 et E433). De quoi perdre tous les bénéfices d’une recette maison, en réalisant soi-même des gâteaux ultratransformés !