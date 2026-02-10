Le conseil municipal de la capitale des Pays-Bas a voté, le 22 janvier, l’interdiction de promouvoir les produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre dans l’espace public. Seront donc prochainement interdits d’affichage la viande, les voyages en avion, les croisières en bateau ou encore les voitures à moteur thermique.

Amsterdam interdit la publicité pour la viande, les voyages en avion ou les voitures

L’essentiel L'initiative d'Amsterdam La capitale néerlandaise va interdire, d'ici mai 2026, la publicité pour certains produits polluants dans l'espace public.

La capitale néerlandaise va interdire, d'ici mai 2026, la publicité pour certains produits polluants dans l'espace public. La situation française Si la loi Climat et résilience encadre le greenwashing, les tentatives municipales (comme à Lyon ou Paris) pour restreindre la publicité se heurtent souvent à des obstacles juridiques.

Seuls les affichages dans l’espace public sont concernés, par exemple sur les abribus ou les grands panneaux publicitaires, mais pas dans les commerces, privés. La décision devrait prendre effet à partir du mois de mai 2026, à moins qu’elle ne soit contestée en justice. Cette interdiction de la publicité concernant les produits nocifs pour le climat n’est pas une première aux Pays-Bas, où d’autres municipalités ont déjà voté des mesures similaires.

Timidité française

En France, on n’en est pas encore là. La loi Climat et résilience de juillet 2021 encadre bien les allégations publicitaires ayant trait au climat, comme « neutre en carbone », afin d’éviter le greenwashing. « Les publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur le climat ou l'environnement sont encadrées, c’est-à-dire autorisées sous conditions voire carrément interdites, précise le gouvernement. Cela concerne l'incitation à dégrader ou jeter des produits, ou encore à acheter des produits biocides ou polluants. »

Mais pour cela, les collectivités doivent modifier leur règlement local de publicité (RLP), qui régit la publicité dans l’espace public (rues, transports en commun, etc.) et l’encadre dans les gares ou les commerces.

→ Lire aussi : Produits neutres en carbone - Encore et toujours du greenwashing