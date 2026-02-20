L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a analysé les dernières données disponibles concernant la contamination des aliments par différentes substances potentiellement toxiques… et confirme malheureusement l’existence de risques pour la santé des consommateurs. Quelques solutions simples permettent cependant de limiter le danger.

L’essentiel Confirmation du risque sanitaire Les « études de l’alimentation totale » (EAT) de l’Anses confirment que l’exposition des Français à certains métaux lourds (cadmium, mercure, plomb, aluminium) et à l’acrylamide (composé formé lors de la cuisson) présente un risque pour la santé.

Les « études de l’alimentation totale » (EAT) de l’Anses confirment que l’exposition des Français à certains métaux lourds (cadmium, mercure, plomb, aluminium) et à l’acrylamide (composé formé lors de la cuisson) présente un risque pour la santé. Conseils de prévention Pour limiter l’exposition, il est recommandé de modérer sa consommation de produits cuits à haute température (frites, biscuits), de poissons prédateurs (plus contaminés au mercure) et de produits contaminés au cadmium (fruits de mer, chocolat).

4 000 participants aux habitudes alimentaires décryptées, 719 échantillons d’aliments analysés, plus de 250 substances chimiques recherchées… Les « études de l’alimentation totale » menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) représentent un extraordinaire vivier d’informations pour prendre la mesure des risques sanitaires liés à l’alimentation des Français.

Leur dernière mouture, très attendue, vient de révéler ses premiers résultats, concernant notre exposition à des métaux lourds (argent, cadmium, mercure, plomb et aluminium) et à un « composé néoformé » (substance qui apparaît lors de la transformation des aliments) : l’acrylamide. Et elle confirme, malheureusement, l’existence d’un risque pour la santé des Français, lié à l’exposition à chacune de ces substances (sauf pour l’argent, au sujet duquel le risque n’a pas pu être établi, faute de données).

Les auteurs de cette étude invitent donc à « renforcer la surveillance de la contamination des denrées alimentaires », mener des études pour mieux comprendre l’origine de certaines contaminations et réduire la contamination des aliments par le cadmium en agissant sur les fertilisants agricoles, qui en contiennent.

Comment minimiser les risques liés à l’acrylamide, au cadmium et au mercure ?

Côté consommateur, rappelons que plusieurs solutions permettent aussi de minimiser les risques.

Pour l’acrylamide (cancérigène et neurotoxique), limiter la consommation de produits cuits à haute température ou grillés (en particulier les frites, mais aussi chips, biscuits, pain grillé…) et ne pas abuser du café.

Pour le cadmium (qui peut avoir des effets délétères sur les reins et les os, en plus d’être cancérigène), diminuer sa consommation de tabac si l’on est fumeur et, pour l’ensemble de la population, limiter la consommation des produits les plus fortement contaminés (fruits de mer, chocolat, abats, algues…). Privilégier le label bio pour les céréales, légumineuses et légumes semble également pouvoir aider. Enfin, s’assurer de bons apports en fer permet de limiter l’absorption du cadmium par l’organisme.

Pour le mercure (neurotoxique et potentiellement cancérigène), limiter sa consommation de poisson à deux portions par semaine, en privilégiant les petites espèces « proies » (sardines, anchois, harengs…) plutôt que les gros prédateurs (thon, espadon, flétan…) et en variant les origines géographiques. L’Anses précise de plus qu’il « est recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans de limiter la consommation de poissons prédateurs sauvages (lotte ou baudroie, loup ou bar, bonite, anguille, empereur, grenadier, flétan, brochet, dorade, raie, sabre, thon, etc.), et d’éviter, à titre de précaution, celle d’espadon, marlin, siki, requin et lamproie ».