Test des Samsung Galaxy S20+ et S20 Ultra Des smartphones trop fragiles !

Samsung décline son nouveau smartphone phare en 3 versions : le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. De l’un à l’autre, la diagonale d’écran augmente (6,2", 6,7" et 6,9") et avec elle le risque de casse : les deux plus grands smartphones, les S20+ et S20 Ultra, sont sortis brisés de nos tests de résistance aux chutes. Une fragilité difficile à accepter pour des smartphones vendus respectivement 1 009 € et 1 359 €.

Les résultats étaient attendus, le verdict est tombé : oui, les Samsung Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra sont trop fragiles, plus fragiles en tout cas que la plupart des smartphones que nous testons en laboratoire. Parmi les critères que nous examinons, de la qualité de l’écran à l’ergonomie et de l’autonomie de la batterie à la qualité sonore, la solidité est toujours très attendue, notamment sur les smartphones haut de gamme. Cette solidité, nous l’éprouvons selon quatre aspects :

La résistance aux chocs est mise à l’épreuve en simulant 2 cycles de 50 chutes de 80 cm de haut dans un tambour rotatif.

est mise à l’épreuve en simulant 2 cycles de 50 chutes de 80 cm de haut dans un tambour rotatif. La résistance à l’eau en simulant une pluie fine pendant 5 minutes.

en simulant une pluie fine pendant 5 minutes. La résistance aux rayures de l’écran et des lentilles de l’appareil photo.

de l’écran et des lentilles de l’appareil photo. L’étanchéité en plongeant le smartphone dans l’eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes (uniquement pour les smartphones se revendiquant étanches).

Bonne nouvelle, le Samsung Galaxy S20, avec son écran de 6,2" (15,7 cm) et son triple capteur photo arrière (12 + 64 + 12 Mpx), a bien tenu. Malgré des rayures légères sur la glace de protection des appareils photo et quelques égratignures à la sortie du tambour, ce smartphone est assurément solide.

Le constat est moins réjouissant pour les Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Un seul cycle de 50 chutes a cassé l’écran d’un premier Galaxy S20+ (6,7", 17 cm), et brisé l’écran ainsi que la face arrière d’un second exemplaire.

Écran et face arrière du Samsung Galaxy S20+ après 50 chutes.

Quant au Galaxy S20 Ultra, qui se distingue des deux autres, outre par sa diagonale d’écran (6,9", 17,5 cm), par son triple capteur photo arrière de 108 + 12 + 48 Mpx, son écran n’est pas sensible aux rayures. Mais après un premier exemplaire sorti des 50 chutes avec quelques égratignures, la face arrière est sortie brisée sur un deuxième et sur un troisième exemplaire. Après le second cycle, c’est-à-dire après 100 chutes au total, le premier exemplaire fonctionne encore, mais ni l’écran, ni la face arrière n’ont finalement résisté.

Face arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G après le test de chutes.

Nos tests de solidité sont sévères, mais la grande majorité des smartphones que nous testons en sortent indemnes, ou alors avec quelques égratignures. Les Samsung Galaxy S20+ et S20 Ultra, dont le prix des versions les moins chères dépasse la barre des 1 000 €, sont donc trop fragiles. Comme plusieurs autres smartphones récents du fabricant (voir ci-dessous)…