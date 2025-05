La mode de la formulation « propre » épargnerait-elle les cosmétiques pour homme ? La marque Horace semble en tout cas ne pas avoir mené la démarche de progrès jusqu’au bout. D’après les étiquettes soumises à nos experts dans le cadre de notre application QuelProduit, seuls 7 produits sur 90 bénéficient de la note la plus élevée (A) pour leur absence de tout ingrédient discutable pour la santé.

Trois produits écopent notamment d’une note plus que passable (C) en raison de la présence d’acide glycolique. Cet ingrédient connu pour ses propriétés exfoliantes fait partie de la dénomination du Sérum vitamine C + Acide glycolique de la marque, mais il se glisse aussi plus discrètement dans la formulation de la Solution exfoliante « perfectrice » et d’un shampoing hydratant, plus disponible sur le site de la marque mais toujours en vente sur celui de Monoprix ou Boticinal.

Horace ne semble pas avoir pris connaissance de la récente alerte de l’Académie de médecine concernant l’acide glycolique, qui souligne un risque « sous-estimé car méconnu » de cet ingrédient. En raison de plusieurs cas d’insuffisance rénale aiguë liés à l’utilisation de ce produit dans des lissages brésiliens, les médecins recommandent notamment d’éviter toute utilisation d’acide glycolique en cas de lésion sur la peau ou le crâne. Une raison suffisante pour se tourner vers d’autres produits ne comportant pas cette substance.

Comme beaucoup d’autres marques, Horace peine aussi à se débarrasser des allergènes, qui sont nombreux dans ses cosmétiques. Loin de l’image d’un produit pour homme plus neutre en termes d’odeur, la plupart des formules les plus populaires de la marque comme le Nettoyant visage purifiant, la Crème visage matifiante ou le Déodorant 12 h eucalyptus & sauge contiennent toujours de l’alcool benzylique, du limonène ou du linalol. Autant d’ingrédients faisant partie des 26 molécules que l’Union européenne impose de mentionner sur les étiquettes en raison des réactions qu’elles peuvent entraîner chez les personnes les plus sensibles.

N’hésitez donc pas à explorer sur l’application QuelProduit d’autres options chez des marques qui, malgré un marketing moins efficace, portent plus d’attention à leurs formulations.