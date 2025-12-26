« Biosourcé », « origine naturelle », « origine végétale » : que cachent ces trois mentions qu’on voit souvent sur les peintures et les détergents ? On a cherché… et il y a de quoi tomber des nues !

D’un côté, la lessive Active Clean de Skip ; de l’autre, celle d’Uni Vert (Marque Repère d’E.Leclerc), à l’extrait d’aloe vera. Pour attirer l’œil des consommateurs à la fibre écologique, les deux produits arborent un argument quasi identique : « Avec des ingrédients actifs d’origine végétale », annonce le premier ; « Agents nettoyants d’origine végétale », se vante le second. Mais qu’entendent-ils exactement par « origine végétale » ? Quels sont ces ingrédients ? Et, surtout, quelle part représentent-ils dans la formule ? Les fabricants ne déclarent rien de plus sur l’emballage. Comme s’il fallait leur faire confiance…

Analyse radiocarbone

Que Choisir a soumis ces deux références à une analyse radiocarbone, qui permet de distinguer, dans la composition, le pourcentage de carbone biosourcé (d’origine animale ou végétale) et celui de carbone fossile (lire « Comment nous testons »). Résultat ? La lessive Skip présente une teneur en carbone biosourcé de 30 %, contre 69 % pour celle d’Uni Vert – qui nous a précisé, par ailleurs, que son détergent ne comportait pas d’ingrédients d’origine animale. Ces 69 % de carbone biosourcé seraient donc uniquement d’origine végétale. Skip, lui, ne nous a pas répondu. Quoi qu’il en