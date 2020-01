Fable Un litige source d’inspiration

À la suite de l’achat d’un téléphone portable Galaxy A5 à la Fnac, ­Monsieur C. s’est vu refuser les 50 € d’une offre de remboursement (ODR) pourtant promise. Accompagné par l’UFC-Que Choisir d’Essonne Nord, et après avoir fait appel au médiateur de Samsung, il a obtenu gain de cause au bout de 11 mois de combat. Cette histoire a inspiré l’association ­locale (AL), qui a composé une fable :

Maître Samsung, sur la Fnac perché

Promettait de son bec ODR

Maître Conso, par l’odeur alléché

Lui tint à peu près ce langage

« Hé ! bonjour, Messieurs Fnac, Samsung

Que votre offre est sympa ! Et j’y souscrirais bien

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage

Vous êtes le champion des portables en ce jour »

À ces mots Fnac conclut, empoche le magot

Envoie Conso et ODR

Vers Maître Samsung, qui, sourd, garde le bec clos

Conso et UFC ne s’en satisfont pas

Le consommateur réclame

Le respect et sait claquer les becs fermés

Cette leçon vaut bien ODR sans doute

Samsung, ni honteux ni confus

Ne jura même pas qu’on ne l’y prendrait plus.