Maison connectée d’Orange Questions-réponses sur l’arrêt du service

Si vous aviez choisi le service Maison connectée d’Orange pour gérer vos objets connectés à la maison, vous avez reçu un courriel annonçant l’arrêt du service au 15 janvier 2023. Pourquoi Orange jette-t-il l’éponge ? Quels appareils continueront à fonctionner ? Lesquels peut-on se faire rembourser ? On fait le point.

Qu’est-ce que le service Maison connectée d’Orange ?

Ce service lancé par Orange en 2019 permet d’installer des objets connectés chez soi et de les piloter à distance via une application dédiée (iOS, Android). Comme d’autres systèmes domotiques, l’utilisateur peut créer des scénarios pour allumer ou éteindre des lumières pendant son absence, ou encore permettre à différents objets d’interagir (par exemple, allumer la lumière du salon quand s’ouvre la porte d’entrée). Installer, configurer, paramétrer tous les appareils et scénarios demande du temps et un brin de réflexion, c’est sans doute ce qui agacera le plus les utilisateurs lors de la fermeture du service.

Tous les objets connectés sont-ils bons pour la poubelle ?

Maison connectée permet de piloter deux familles d’objets : ceux exclusifs à Orange et ceux d’autres fabricants, comme Philips Hue (ampoules), Netatmo (thermostats, stations météo), Bosch et D-Link (caméras) ou encore Konyks (détecteurs d’ouverture, prises connectées) et Somfy. Les premiers, ceux exclusifs à Orange, ne fonctionneront plus (ils utilisaient un protocole de communication sans fil très peu usité, mais qui permettait à la seule box de gérer le système). Mais vous pourrez encore utiliser les seconds en les pilotant avec l’application du fabricant (et non plus avec l’application Maison connectée d’Orange).

Précision, Orange invite ses clients à rapporter les objets en boutique afin qu’ils soient recyclés.

Quels objets connectés sont remboursables ?

Orange ne remboursera que les objets connectés dédiés à son service, et seulement s’ils ont été achetés après le 15 janvier 2021 (n’y voyez pas de geste commercial, Orange ne fait qu’appliquer la garantie légale de conformité de 2 ans). Vous devrez remplir un formulaire en ligne (1) et vous armer de patience : les dossiers ne seront traités qu’après l’arrêt du service et le remboursement interviendra sous 8 semaines.

© assistance.orange.fr Parmi les objets connectés propres à Orange : des ampoules, une prise intelligente ou un interrupteur.

Combien de personnes sont concernées par l’arrêt du service ?

Orange refuse de donner les chiffres, impossible donc de savoir combien de clients, ni combien d’appareils sont concernés. L’opérateur admet toutefois que le marché des services liés aux objets connectés est « très faible ».

Pourquoi Orange abandonne-t-il le service Maison connectée ?

Orange préfère concentrer ses moyens sur un autre service moins ludique et plus anxiogène baptisé Maison protégée. Contrairement au service Maison connectée, le service Maison protégée est payant et soumis à un engagement de 12 mois.

L’abonnement coûte aujourd’hui 29,99 €/mois (appartement) ou 39,99 €/mois (maison) (2) ;

il faut ensuite acheter des appareils (19 € pour un détecteur de mouvement, 53 € s’il capte en plus des images, 51 € pour une sirène extérieure, 38 € pour une caméra intérieure, etc.) ;

puis payer, pour chacun, un service (2,50 €/mois par détecteur de fumée, 5 €/mois par caméra, 1,50 €/mois par télécommande…).

Nul doute que Maison protégée sera plus rentable qu’un service qui ne rapporte plus rien à l’opérateur une fois le client équipé en ampoules et autres détecteurs.

Mais alors, peut-on avoir confiance dans les services lancés par Orange ?

D’abord, confier des services à son FAI signifie y renoncer si vous décidez de changer un jour d’opérateur. Ensuite, si Orange abandonne aujourd’hui Maison connectée, pourquoi n’abandonnerait-il pas demain le service Maison protégée s’il ne s’avère pas assez rentable ? En 2021, c’est l’enceinte connectée Djingo qui passait à la trappe 2 ans après son lancement. Orange avait toutefois remboursé tous ses clients (Djingo Speaker était vendu 150 €). Orange, qui cherche par tous les moyens à ce que son rôle ne se cantonne pas à Internet et à la téléphonie, s’essaye à de nombreux domaines.

Notre avis, c’est que mieux vaut ne pas s’adresser à lui quand d’autres font mieux. À l’époque où Orange lançait Djingo, Google et Amazon avaient déjà conquis le marché des enceintes connectées. Quant à la domotique, de nombreuses applications, notamment celles installées par défaut dans votre smartphone (Maison chez Apple et Home chez Google Android), sont déjà capables de gérer tous vos objets. Et désormais, tous les acteurs de la maison connectée sont d’accord sur un standard, Matter, qui va faciliter la vie des consommateurs (lire encadré).

Avec Matter, l’an I de la domotique On en parle depuis si longtemps que le mot « domotique » a déjà pris un coup de vieux. Désormais, les ampoules, les stores, les détecteurs de mouvement ou encore les prises électriques que l’on peut piloter à distance forment ce que l’on appelle la « maison connectée ». Plus moderne, mais aussi… plus réaliste. « La domotique à l’ancienne était beaucoup trop compliquée à mettre en œuvre, ça n’a jamais pris, constate Christophe Bresson, directeur de la communication de Signify (anciennement Philips Lightning). L’arrivée des assistants vocaux [Alexa, Google Assistant, Siri, ndlr] a marqué une grande avancée, car les fabricants ont rendu leurs appareils compatibles. Et aujourd’hui, enfin, il y a Matter ! » Matter, c’est le standard que tout le monde attendait pour rendre la maison connectée accessible à tous, facilement. Les géants du web (Apple, Google, Amazon) et de la domotique (Signify, Somfy, Legrand… 180 fabricants au total), réunis au sein de la Connectivity Standards Alliance (ex-Zigbee Alliance), se sont enfin mis d’accord pour que tous les objets connectés communiquent entre eux, et pour que tous soient pilotables depuis une même interface. Concrètement, les utilisateurs d’Apple Homekit pourront configurer leurs appareils avec un Echo Show d’Amazon, les appareils Alexa seront pilotables avec l’assistant vocal Siri, etc. Quel que soit l’écosystème connecté, tous les appareils estampillés Matter seront compatibles. Nul doute que ce logo apparaîtra rapidement sur les boîtes !

(1) https://formulaires.odr.orange.fr/9495/

(2) Les prix ont augmenté depuis le lancement en avril 2019 ! Le service coûtait alors 25,99 €/mois pour un appartement en étage et 30,99 €/mois pour une maison ou un appartement en rez-de-chaussée.