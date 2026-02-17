Les efforts pour atteindre la neutralité carbone imposent des contraintes mais, par leur impact positif sur la santé, peuvent aussi sauver des vies. Jusqu’à 100 000 par an en France, selon une étude.

Lutter contre la pollution atmosphérique, isoler son logement, manger moins de viande ou encore se déplacer davantage à pied ou à vélo, ça contribue à limiter le réchauffement climatique, mais pas seulement. La santé aussi y trouve son compte.

C’est ce que montre une récente étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), qui fait le point sur les co-bénéfices des politiques environnementales. Si, intuitivement, la relation entre environnement et santé paraît tomber sous le sens, quantifier plus précisément l’impact positif sur la population peut aider à sortir du mantra de l’écologie punitive, en associant le bien-être de la planète à celui des humains.

Le rapprochement est d’autant plus pertinent que les effets des choix climatiques sur l’état de forme sont tangibles. Ils se manifestent beaucoup plus vite que leur impact sur le réchauffement, et sont par conséquent susceptibles d’encourager à poursuivre sur la voie de la décarbonation.

Rapport coût/bénéfices de la décarbonation

Des données très globales publiées en 2021, à partir de la situation de 9 pays dont 2 proches de nous, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont établi que la neutralité carbone éviterait, chaque année :

6 millions de décès par l’amélioration de l’alimentation ;

1,6 million grâce à un air plus respirable ;

et 2 millions par le biais des modes de transport actifs.

Une autre analyse diffusée l’année dernière établit que le rapport coûts/bénéfices de la décarbonation s’inverse systématiquement quand les indicateurs de santé sont pris en compte, les maladies chroniques causées par une alimentation déséquilibrée et par la pollution pesant lourd dans la balance.

En France, la neutralité carbone pourrait épargner jusqu’à 100 000 vies chaque année, à condition de combiner les options les plus efficaces, à savoir :

la transition alimentaire (30 000 à 40 000 décès évités) ;

l’amélioration de la qualité de l’air (30 000 décès évités) ;

l’activité physique liée aux mobilités douces (15 000 à 20 000 décès évités).

Sur cette base, des quatre scénarios élaborés par l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour réduire drastiquement d’ici à 2050 les émissions de gaz à effet de serre, tous ne sont pas aussi porteurs. L’Irdes note ainsi que ceux qui misent tout sur l’efficacité énergétique et sur les évolutions technologiques ont un impact réduit sur la santé, parce qu’ils parient sur les voitures électriques et font l’impasse sur le vélo et la marche. À l’inverse, les deux scénarios qui intègrent ce volet, y compris par le biais de la généralisation du vélo électrique, affichent de meilleurs résultats en termes de santé.

L’Irdes conclut en plaidant pour « une intégration plus systématique de la dimension sanitaire dans l’évaluation des politiques publiques, et en particulier des politiques climatiques », sans quoi le débat se réduirait à une discussion sur les coûts, sans prendre en compte les « bénéfices sociétaux de l’action climatique ».