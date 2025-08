Choisir un lave-linge ne se résume pas à comparer les prix ou les marques. L’un des critères les plus importants reste la capacité du tambour, exprimée en kilogramme de linge sec. Si à première vue, un tambour plus grand peut sembler synonyme d’économies, cette idée reçue ne se vérifie pas toujours. Une capacité inadaptée peut au contraire engendrer une consommation excessive d’eau et d’électricité ou, à l’inverse, vous contraindre à multiplier les lessives. Quelques conseils pour bien évaluer vos besoins.

Choisir selon la taille du foyer

Lors de l’achat d’un lave-linge, la taille du foyer constitue inévitablement un critère important à prendre en compte. Pour une personne seule ou un couple, une machine de 5 à 7 kg suffit généralement. Ce type de lave-linge est compact, économique et adapté à un usage modéré. Une famille avec enfants aura en revanche tout intérêt à opter pour un modèle de 8 à 10 kg, voire plus si elle lave régulièrement des pièces volumineuses comme des draps, serviettes ou couettes. Les modèles dits XXL ou « big size » peuvent accueillir jusqu’à 20 kg de linge, mais sont plus encombrants qu’un lave-linge standard, et peu adaptés aux petits espaces.

Tenir compte de ses habitudes

La taille du tambour ne fait néanmoins pas tout : la fréquence et le type de lavage doivent également entrer en ligne de compte dans le choix de la capacité de votre machine à laver. Une personne seule qui trie beaucoup par couleur ou par matière (coton, laine, synthétiques…) multipliera les petites machines. Mieux vaut alors opter pour un tambour de petite capacité. À l’inverse, une famille nombreuse avec des paniers bien remplis peut préférer un tambour large, à condition de bien le remplir pour optimiser chaque cycle.

Adapter la capacité au programme utilisé

La capacité indiquée par le fabricant sur l’étiquette énergie correspond au poids de linge sec que la machine peut accueillir en programme coton ou éco 40-60, le programme de référence de l’étiquette énergie pour les modèles les plus récents. Pour les autres programmes – synthétiques, délicats, laine – la charge maximale est bien inférieure. Par exemple, un modèle affiché à 8 kg ne pourra accueillir que 3,5 kg de synthétiques, 3 kg de jean ou 2 kg de laine.

Programme de lavage Capacité de chargement d’un lave-linge de 8 kg Capacité de chargement d’un lave-linge de 7 kg Capacité de chargement d’un lave-linge de 6 kg Coton 8 kg 7 kg 6 kg Synthétiques 3,5 kg 3,5 kg 3 kg Jean 3 kg 3 kg 3 kg Laine 2 kg 2 kg 1,5 kg

Bien estimer le poids de son linge

Pour mieux adapter la capacité de votre lave-linge à votre quotidien, il peut être utile d’avoir quelques repères :

T-shirt : 200 à 250 g

Chemise : 250 g

Pantalon : 500 g à 1 kg

Pull : 500 g

Bien sûr, l’épaisseur et la taille des vêtements peuvent, eux aussi, influencer le poids : un pull épais pour adulte pèsera inévitablement plus lourd qu’un gilet pour enfant.

Éviter de sous-charger le tambour

Un tambour à moitié rempli, c’est une consommation d’eau et d’électricité souvent disproportionnée. Certains fabricants mettent en avant des technologies capables d’ajuster automatiquement leur consommation d’eau et d’électricité selon la quantité de linge. C’est notamment le cas de Bosch avec son système ActiveWater ou de Whirlpool avec la technologie 6th Sense (parfois dénommée sixième sens). Mais dans la pratique, cet ajustement n’est pas toujours très précis. Résultat : une machine de 10 kg qui lave 3 kg de linge devient rapidement moins efficace et plus énergivore qu’un modèle doté d’un tambour plus petit.

Différents noms, mais technologie similaire iWaterPerfect, ActiveWater, 6th Sense… Les appellations varient selon les fabricants – et parfois d’un modèle à l’autre au sein d’une même marque – mais l’idée derrière cette technologie reste la même : ajuster automatiquement la consommation d’eau ou d’électricité en fonction de la quantité de linge. Attention toutefois, car si le principe est similaire, l’efficacité réelle de ces technologies peut, elle, varier sensiblement selon les marques et les modèles.

Inutile donc de céder aux sirènes du « toujours plus grand ». Pour une famille moyenne, un lave-linge de 7 à 8 kg bien utilisé suffit amplement. Les très grandes capacités (10 kg et plus) sont à réserver à des besoins spécifiques : couettes, rideaux, activités sportives intensives ou familles nombreuses. Le meilleur choix est donc celui qui correspond à votre volume habituel de linge, à vos habitudes de tri et à la fréquence de vos lessives.

