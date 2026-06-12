Comparatif Traceurs Bluetooth

Les traceurs Bluetooth permettent de localiser vos objets quand vous les croyez perdus. Apple AirTag, SmartTag, Chipolo et Tile sont les plus connus, mais de nombreuses autres marques rivalisent, comme Boompods, Eufy, Metabo, Verbatim, Ugreen ou Callstel. Certains ne

Les traceurs Bluetooth permettent de localiser vos objets quand vous les croyez perdus. Apple AirTag, SmartTag, Chipolo et Tile sont les plus connus, mais de nombreuses autres marques rivalisent, comme Boompods, Eufy, Metabo, Verbatim, Ugreen ou Callstel. Certains ne fonctionnent qu’avec un iPhone et son réseau Localiser, d’autres qu’avec un smartphone Android et Google Localiser. Il existe également des traceurs aussi bien à l’aise sous iOS que sous Android. Au total, nous en avons testé 26.

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Traceurs Bluetooth
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Tile Mate (2024)

Testé sous iOS

Tile Mate (2024)

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Prix indicatif 33 €

Verbatim My Finder

Testé sous iOS

Verbatim My Finder

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Prix indicatif 13 €

Chipolo Card Point

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Chipolo Card Point

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Prix indicatif 45 €

Motorola Moto Tag

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Prix indicatif 39 €

Tile Mate (2024)

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Apple AirTag

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Prix indicatif 28 €

Trackilive TF-201

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Trackilive TF-201

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Prix indicatif 19 €

Tile Pro (2024)

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Prix indicatif 35 €

Chipolo Pop

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Chipolo Pop

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Prix indicatif 35 €

Chipolo Card Spot

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Prix indicatif 25 €

Imoshion Mini Tag

Testé sous iOS

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Prix indicatif 17 €

Chipolo Pop

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Prix indicatif 35 €

Eufy SmartTrack Link

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Prix indicatif 20 €

Metabo Traceur

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Prix indicatif 32 €

Tile Pro (2024)

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Tile Pro (2024)

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Prix indicatif 35 €
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