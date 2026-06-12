Comparatif Traceurs Bluetooth

Les traceurs Bluetooth permettent de localiser vos objets quand vous les croyez perdus. Apple AirTag, SmartTag, Chipolo et Tile sont les plus connus, mais de nombreuses autres marques rivalisent, comme Boompods, Eufy, Metabo, Verbatim, Ugreen ou Callstel. Certains ne fonctionnent qu’avec un iPhone et son réseau Localiser, d’autres qu’avec un smartphone Android et Google Localiser. Il existe également des traceurs aussi bien à l’aise sous iOS que sous Android. Au total, nous en avons testé 26.