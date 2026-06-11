La localisation, les fonctionnalités et la portée du Bluetooth sont prépondérantes dans notre évaluation.

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Localisation

Nous avons examiné la précision de la localisation des traceurs avec cinq scénarios : en centre-ville, en banlieue, dans les transports en commun, dans un village et enfin sur un sentier de randonnée.

Fonctionnalités

Le comportement du traceur après la perte du signal avec le smartphone est évalué (rapidité des notifications, informations disponibles, dernière localisation…).

Nous avons aussi observé la réaction des traceurs déclarés perdus.

Le laboratoire a ensuite mesuré la portée maximale du Bluetooth ainsi que le volume maximal du signal sonore de chaque modèle.

Enfin, la facilité d’utilisation (manuel d’utilisation, les différents réglages disponibles, l’utilisation courante) puis la qualité de fabrication (résistance à l’eau, qualité des matériaux) et sécurité de la batterie sont notées.​​​​​​