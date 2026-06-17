AirTag, SmartTag, Chipolo, Tile… Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces petits traceurs Bluetooth qui permettent de localiser vos objets (sac, vélo, clés, etc.). Sur Internet, certains sites proposent des essais sous forme de prise en main. Chez Que Choisir , nous procédons autrement : nous achetons tous les produits et les envoyons en laboratoire pour des essais comparatifs complets et rigoureux, avec des mesures fiables et des données d’utilisation en conditions réelles. Localisation dans des zones plus ou moins denses, fonctionnalités, portée du signal Bluetooth, facilité d’utilisation… Nos experts ne laissent rien au hasard.

Portée, qualité de la localisation, facilité d’utilisation : seuls nos tests en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel 26 traceurs Bluetooth évalués , de 12 à 45 €, fonctionnant avec Apple Localiser, Google Localiser, Samsung SmartThings Find ou Tile.

, de 12 à 45 €, fonctionnant avec Apple Localiser, Google Localiser, Samsung SmartThings Find ou Tile. Le piège de la zone : Si votre traceur n’est pas à portée Bluetooth de votre smartphone, la localisation risque d’être inopérante. Imparable en centre-ville, totalement inefficace sur les sentiers de randonnée !

: Si votre traceur n’est pas à portée Bluetooth de votre smartphone, la localisation risque d’être inopérante. Imparable en centre-ville, totalement inefficace sur les sentiers de randonnée ! Alerte Batterie : Certains traceurs fonctionnent avec une pile (CR2032 ou CR2450 le plus souvent) facile à remplacer. Mais d’autres fonctionnent avec une batterie rechargeable… impossible à remplacer.

Certains traceurs fonctionnent avec une (CR2032 ou CR2450 le plus souvent) facile à remplacer. Mais d’autres fonctionnent avec une batterie rechargeable… impossible à remplacer. Verdict : Avec des traceurs Bluetooth testés sous iOS et sous Android quand ils sont compatibles avec les deux systèmes, le comparatif de Que Choisir est le plus complet.

Comparatif Traceurs Bluetooth Voir le comparatif

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Nous avons testé 18 traceurs Bluetooth sur iOS , parmi lesquels les emblématiques AirTag d’Apple, des Chipolo et des Tile . Nous leur avons bien sûr opposé de nombreux challengers comme Boompods , Eufy , Metabo , Ugreen et bien d’autres. Les meilleurs ne sont pas forcément ceux auxquels on s’attendait…

, parmi lesquels les emblématiques d’Apple, des et des . Nous leur avons bien sûr opposé de nombreux challengers comme , , , et bien d’autres. Les meilleurs ne sont pas forcément ceux auxquels on s’attendait… Les traceurs Bluetooth compatibles ont également été testés sur Android . C’est le cas de Tile , Chipolo ou Mili .

. C’est le cas de , ou . Samsung, avec son réseau SmartThings Find et ses traceurs SmartTag, a également été sélectionné et testé.

Comment nous avons noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Localisation : Nous avons examiné la précision de la localisation des traceurs en centre-ville, en banlieue, dans les transports en commun, dans un village et enfin sur un sentier de randonnée.

Fonctionnalités : Le comportement du traceur après la perte du signal avec le smartphone est évalué (rapidité des notifications, informations disponibles, dernière localisation…). Nous avons aussi observé la réaction des traceurs déclarés perdus.

Le comportement du traceur après la perte du signal avec le smartphone est évalué (rapidité des notifications, informations disponibles, dernière localisation…). Nous avons aussi observé la réaction des traceurs déclarés perdus. La facilité d’utilisation (manuel d’utilisation, les différents réglages disponibles, l’utilisation courante) puis la qualité de fabrication (résistance à l’eau, qualité des matériaux) et sécurité de la batterie sont notées.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les traceurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les traceurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. 100 % Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Les traceurs Bluetooth sont une aide précieuse pour localiser ses clés, son vélo, son sac ou, pourquoi pas, sa voiture. Mais ces petits appareils ne sont pertinents que dans les zones denses, où les utilisateurs sont nombreux : ce sont eux qui permettent de localiser un objet sorti de votre portée immédiate. Il existe 4 de ces réseaux communautaires : Apple Localiser, Google Localiser, Samsung SmartThings Find et Tile. Nos tests montrent que l’un d’entre eux est moins précis que les autres !

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Vos questions sur le test de Traceurs Bluetooth

Comment fonctionne un traceur Bluetooth ?

Le traceur émet un signal Bluetooth qu’une application, sur votre smartphone, capte lorsqu’il est à portée. Dans ce cas, l’application peut localiser l’objet et faire sonner le traceur. Si l’objet n’est pas à proximité, sa localisation repose sur un réseau collaboratif constitué d’autres utilisateurs.

Quelle est la différence entre un traceur Bluetooth et un GPS ?

Les traceurs Bluetooth sont détectables s’ils sont à portée de votre smartphone ou de celui d’autres utilisateurs. Les traceurs GPS sont localisables partout sur la planète grâce au repérage satellite.

Faut-il une connexion Internet pour utiliser un traceur Bluetooth ?

La connexion n’est pas nécessaire lorsque le traceur est à proximité : il communique directement avec votre smartphone en Bluetooth. En revanche, s’il est loin et doit être localisé en s’appuyant sur le réseau collaboratif constitué des smartphones des autres utilisateurs, la connexion Internet est nécessaire.

Puis-je retrouver mes clés si elles sont à plusieurs kilomètres ?

Si vos clés sont perdues en ville ou dans le métro, oui sûrement. Mais pas si vous les avez égarées en rase campagne…

Peut-on être espionné avec un traceur Bluetooth ?

Oui, avec certains. Apple et Google offrent une protection en envoyant à l’utilisateur des notifications lorsqu’un traceur qui ne leur appartient pas bouge en même temps qu’eux. Ce n’est pas le cas des appareils fonctionnant avec les réseaux SmartThings et Tile.

Peut-on suivre un animal de compagnie ?

Oui, mais un traceur GPS dédié est mieux adapté. Si votre chien s’égare dans des coins reculés, il ne pourra pas être localisé par un traceur Bluetooth. Un GPS vous indiquera constamment sa position précise en temps réel.

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Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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