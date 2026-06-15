Niché dans une poche de votre sac ou bien accroché à votre trousseau de clés, un traceur Bluetooth permet de localiser vos objets quand vous les perdez. Ce petit accessoire fonctionne en binôme avec une application sur votre smartphone. Les uns fonctionnent avec Apple iOS, les autres avec Android, certains avec les deux. Nos conseils pour bien choisir votre traceur Bluetooth.

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L’essentiel Les AirTag d’Apple, les SmartTag de Samsung et les modèles Chipolo sont les plus connus des traceurs Bluetooth. Mais il existe de nombreuses autres marques comme Tile , Boompods , Eufy , Metabo , Ugreen ou encore Verbatim .

d’Apple, les de Samsung et les modèles sont les plus connus des traceurs Bluetooth. Mais il existe de nombreuses autres marques comme , , , , ou encore . Il existe différents formats , les plus répandus étant le porte - clés et la carte .

, les plus répandus étant le - et la . Le traceur émet un signal Bluetooth reçu par votre smartphone quand il est à sa portée (10 à 100 m selon les conditions). Si l’objet est loin, la localisation repose sur un réseau collaboratif constitué d’autres utilisateurs.

reçu par votre smartphone quand il est à sa portée (10 à 100 m selon les conditions). Si l’objet est loin, la localisation repose sur un constitué d’autres utilisateurs. Les traceurs Bluetooth fonctionnent bien dans les zones denses, mais pas en rase campagne.

À quoi sert un traceur Bluetooth ?

Un traceur Bluetooth (Bluetooth tracker en anglais) est un petit accessoire que l’on attache ou que l’on place dans un objet (sac, clés, portefeuille, valise, etc.) pour le retrouver facilement si on l’égare.

Le traceur émet un signal Bluetooth qu’une application, sur votre smartphone, capte lorsqu’il est à portée. Dans ce cas, l’application peut localiser l’objet et faire sonner le traceur.

Si l’objet n’est pas à proximité, sa localisation repose sur un réseau collaboratif constitué d’autres utilisateurs. Il en existe 4 :

les traceurs Apple AirTag (iOS) fonctionnent avec Apple Localiser ;

(iOS) fonctionnent avec ; certains modèles avec Google Localiser (Android) ;

(Android) ; les SmartTag de Samsung avec SmartThings Find ;

de Samsung avec ; et les traceurs Tile avec leur propre réseau.

Les traceurs sont alors localisés grâce à des connexions Bluetooth avec les appareils autour d’eux fonctionnant sur le même réseau (smartphones, ordinateurs, tablettes).

Une fois localisé, vous pouvez faire sonner le traceur pour le localiser plus facilement.

Au moment de choisir, vérifiez d’abord que le traceur est compatible avec votre smartphone. Un iPhone fonctionnera parfaitement avec Apple Localiser et avec Tile (qui s’avère bien moins précis, selon notre test de 26 traceurs) ; un smartphone Android avec Google Localiser, Tile (moins précis) ou SmartThings Find pour les Samsung Galaxy.

Un traceur au bon format

Les fabricants proposent en général plusieurs formats de traceurs : des modèles fins au format carte de crédit à glisser dans un porte-cartes, des boutons avec un trou pour y passer un porte-clés ou un cordon, des boutons portant une bande adhésive à l’arrière. À vous de choisir selon vos besoins.

Notification sur le smartphone en cas d’oubli

Si vous quittez un endroit sans vos clés ou votre sac bardés d’un traceur, vous recevrez une alerte sur votre smartphone. Il est toutefois possible de définir des « lieux sûrs » (domicile, parking) pour ne pas recevoir d’alerte si vous sortez de chez vous sans votre sac ou allez vous balader sans votre voiture. Cette fonctionnalité n’est pas native sous Android (Google Localiser), mais les applications dédiées des fabricants la proposent généralement.

Une notification prévient l’utilisateur qu’il a oublié ses clés ou son sac.

Protection contre le pistage

Avec l’arrivée des traceurs Bluetooth a surgi la crainte qu’ils soient détournés de leur fonction et placés dans les affaires de quelqu’un d’autre pour le pister. Le risque est réel. Apple et Google offrent une protection contre ces intentions malveillantes en envoyant à l’utilisateur des notifications lorsqu’un traceur qui ne lui appartient pas bouge bizarrement en même temps que lui. Ce n’est pas le cas des appareils fonctionnant avec les réseaux SmartThings et Tile.

Une autonomie assurée par une pile ou une batterie

Les fabricants annoncent une autonomie de 2 mois à 3 ans selon les modèles. Sachez que la plupart sont alimentés par une pile (CR2032 ou CR2450 le plus souvent) et certains par une batterie rechargeable que vous ne pourrez pas remplacer une fois usée.

Les AirTag d’Apple fonctionnent avec une pile CR2032, d’autres modèles avec une batterie, le plus souvent rechargeable.

Traceur GPS, traceur Bluetooth : quelle différence ? La principale différence réside dans la technique de localisation d’un objet perdu. Les traceurs Bluetooth fonctionnent dans une portée limitée (généralement jusqu’à 100 mètres) de votre smartphone ou tablette. Ils intègrent aussi une option pour retrouver un objet hors de portée : les smartphones, ordinateurs et tablettes alentours captent le signal et transmettent automatiquement et anonymement la position à votre appli. → Inconvénient : l’efficacité dépend du nombre de personnes à proximité et de la compatibilité de leurs appareils. Les traceurs GPS utilisent une puce GPS et les satellites, ce qui permet de les suivre partout dans le monde, tant que le signal n’est pas interrompu. Il n’y a pas de dépendance envers d’autres appareils. → Inconvénients : ils sont souvent plus chers et leur autonomie est généralement plus faible.