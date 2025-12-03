par Elsa Casalegno, Laurent Baubeste
Lave-lingeLa nouvelle étiquette énergie trop généreuse
Quatre ans après son adoption, la plupart des lave-linge récents affichent déjà une note A, la meilleure, voire des mentions telles que « A-40 % ». Il serait temps que la Commission européenne renforce les critères de cette notation.
Un nouveau mode de calcul de l’étiquette énergie, normalisée au niveau de l’Union européenne (UE), a été instauré par la Commission européenne en 2021. L’un des objectifs était de supprimer les classes A+, A++ et A+++, peu lisibles, et de revenir à des notes de A à G pour mieux discriminer les appareils.
Or, quatre ans après, plus de 85 % des nouveaux lave-linge s’affichent de nouveau en A. Et sur leurs sites Internet, certains constructeurs mentionnent même des performances équivalentes à « A-10 % », « A-20 % », voire « A-40 % », c’est-à-dire supérieures de 10 %, 20 % ou 40 % à la classe A. Soit les critères n’étaient pas assez stricts, soit les constructeurs étaient déjà prêts à fournir des appareils plus économes. Il est donc temps que Bruxelles revoie son calcul.
Ce problème pourrait aussi concerner le nouvel indice durabilité, instauré en avril. En effet, 72 % des 614 lave-linge passés en revue par l’État sont déjà évalués « vert », qui illustre la meilleure note…
Source : Eprel (Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits).
Elsa Casalegno
Laurent Baubeste
Rédacteur technique