Réparer plutôt que jeter : une démarche vertueuse encouragée par les pouvoirs publics. Le parcours du consommateur qui a décidé de l’entreprendre devrait donc être simple et plutôt bon marché. Est-ce le cas ? Pour le vérifier, nous avons demandé aux enquêteurs de nos associations locales d’appeler, au printemps, un millier de cordonniers et de couturiers indépendants ou appartenant à des chaînes (Mister Minit, Point Services, etc.), ainsi que des « points de réparation », comme certaines boutiques de vêtements (Bonobo, Bréal, Caroll…) ou de chaussures (Bocage, Chaussea). Environ la moitié d’entre eux étaient labellisés pour le bonus réparation. Faute de réponse à certains appels, l’enquête a finalement porté sur 855 professionnels. Le scénario : leur demander les tarifs pratiqués pour changer la fermeture éclair d’un jean et recoller des semelles d’une paire de souliers – chacune de ces opérations bénéficiant de 8 € de bonus.

Carte inopérante

Première surprise : la carte mise en ligne par l’éco-organisme Refashion, chargé de la filière textile et chaussures, n’est pas au point. En cherchant à localiser des professionnels labellisés, nous en avons identifié plus de 70 pour lesquels les informations étaient erronées (fermetures définitives, souci de nom ou de localisation). Depuis, certaines