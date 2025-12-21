Devenus des acteurs incontournables du marché automobile mondial, les constructeurs chinois connaissent la recette du succès. En témoigne la marque BYD avec son nouveau SUV familial hybride rechargeable qui promet plus de 1 000 km d’autonomie, dont 90 en électrique. Le Sealion 5 DM-i coche beaucoup de cases, mais pèche en termes de dynamisme de conduite.

Présent sur le marché français depuis 2022, le constructeur chinois BYD est désormais la 3e marque automobile en termes de ventes au niveau mondial et poursuit son ascension à toute allure. Alors qu’il avait mis 13 ans (de 2008 à 2021) pour atteindre le million d’exemplaires vendus, il n’a eu besoin que de 4 ans pour en vendre 14,2 millions. Pour accompagner ce développement express, BYD, qui possède 90 concessionnaires à la fin de 2025 sur le territoire national, prévoit d’atteindre plus de 200 points à la fin de 2026. La moitié des ventes du constructeur sont des hybrides et notamment des modèles dotés de sa technologie « superHybride », qui équipe, entre autres, la nouvelle Sealion 5 DM-i. Ce nouveau SUV familial répond à de nombreuses attentes des familles avec, en premier lieu, un espace habitable très généreux et surtout une autonomie globale, électrique et essence, très appréciable.

Qualité de vie à bord

La finition intérieure est de bonne facture.

Quand on ouvre la porte du SUV, la sensation d’espace est immédiate. Sensation partagée par notre passager, qui mesure plus de 1,80 m. Pour les premiers tours de roues, il décide de s’installer à l’arrière. Il le fait sans aucun souci et dispose de suffisamment de place pour ses jambes ainsi que d’une garde au toit appréciable. Même la place du milieu n’est pas ridicule, bien qu’on y perde logiquement un peu en confort.

Le Sealion 5 est donc bien conçu pour la famille et permettra de voyager dans de très bonnes conditions. Petit regret concernant les assises de sièges avant, qui manquent un peu de maintien latéral, et le volume de coffre juste moyen avec ses 463 l. À noter que sous le plancher, on découvre de multiples bacs de rangement aménagés dans un support en mousse, mais on ne comprend pas bien leur intérêt, car ils sont très petits et peu logeables.

À l’avant, le maintien latéral des sièges est moyen ; à l’arrière, la place est très généreuse.

Le poste de conduite du Sealion 5 est ergonomique et le combiné numérique de 8,8 pouces est très lisible. Les commandes au volant sont également faciles à appréhender. Ça se complique légèrement au niveau de la partie centrale : si l’écran de 12,8 pouces est clair et ergonomique, il n’en va pas de même des touches situées sur la console centrale. Ces commandes physiques ne sont en effet pas toutes très lisibles et pas toujours faciles à manipuler, car il faut vraiment tourner la tête pour repérer la bonne. On regrette aussi de ne pas voir clairement le mode dans lequel on roule (sport ou normal). En effet, lorsqu’on presse le bouton ad hoc, seul un éclairage apparaît quelques secondes de part et d’autre du combiné d’instruments, puis plus rien. Autre grief concernant l’ergonomie : il faut aller dans le menu de l’écran central pour modifier le niveau de régénération (choix entre standard et élevé). Cela aurait mérité une touche dédiée au volant.

Toute la surface de l’écran central est utilisée, ce qui garantit une très bonne lisibilité.

Au volant

Pas grand choix sous le capot du Sealion 5, qui n’est proposé qu’avec une motorisation hybride rechargeable DM-i. Elle se compose d’un bloc thermique essence à 4 cylindres de 1,5 l de cylindrée développant une puissance de 98 ch (72 kW), associé à un moteur électrique de 197 ch (144 kW). La particularité de la « superhybridation » de BYD est de proposer plusieurs types de fonctionnement en mode hybride. À basse vitesse, l’ensemble fonctionne en série, c’est-à-dire que le moteur thermique n’entraîne pas les roues, mais produit de l’électricité pour recharger la batterie qui, elle-même, alimente le moteur électrique entraînant les roues. Puis, quand on a besoin de puissance (vitesse élevée, dépassement…), le tout passe en mode parallèle, où le moteur assure la motricité et alimente le moteur électrique qui recharge la batterie.

La mécanique DM-i, très sobre, peut de rouler presque 100 km en tout-électrique.

Avec la finition de base Comfort, la capacité de la batterie est de 12,96 kWh, ce qui autorise jusqu’à 62 km d’autonomie en mode 100 % électrique pour une autonomie combinée totale de 992 km. La finition Design reçoit une batterie plus puissante (18,3 kWh) portant l’autonomie en 100 % électrique à 86 km et l’autonomie combinée à 1 016 km pour une consommation moyenne de carburant annoncée entre 2,1 et 2,7 l aux 100 km (5,5 l/100 km avec la batterie déchargée).

Nous avons pris le volant de cette dernière en utilisant dans un premier temps le mode EV (pour ne rouler qu’en électrique). Nous avons parcouru 67 km dans ces conditions, et la capacité de la batterie est passée de 94 à 25 %. Un chiffre qui s’approche des valeurs annoncées, car nous aurions pu, sur le papier, rouler 77 km en tout-électrique. Il faut savoir que le système empêche de décharger totalement la batterie et limite le niveau à 20 %. En effet, comme elle est toujours utilisée dans les autres phases de roulage, il lui faut conserver de quoi alimenter le moteur électrique.

Après une recharge de la batterie, et en réitérant une phase de roulage en tout-électrique sur une distance totale de 580 km (composée de voies rapides à 110 km/h et de routes de campagne), la consommation s’est établie à une moyenne de 3,4 l/100 km. C’est très bien au regard des dimensions de la voiture.

Concernant la recharge, sur une prise classique offrant 3,3 kW à la maison, il faut 4 h 30 pour passer de 15 à 100 % de capacité pour la petite batterie, et 6 h pour la plus grosse.

Les compartiments sous le plancher de coffre ne sont pas très pratiques.

Sur la route, le comportement routier du Sealion est relativement basique, mais le confort est au rendez-vous. On regrette quand même des suspensions un peu fermes qui se manifestent désagréablement sur les petits défauts de la route ou lors des passages sur un ralentisseur. Heureusement, sur autoroute, c’est nettement mieux et les occupants peuvent voyager dans un confort appréciable. Bon point pour la direction, très précise, qui offre un très bon ressenti. L’insonorisation est d’un bon niveau et le silence ne sera perturbé que par quelques bruits d’air entendus à partir de 120-130 km/h.

La gamme et les tarifs du Sealion 5 DM-i (décembre 2025)

Motorisations Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/km) Comfort Design DM-i 156 62 30 990 € - DM-i 156 48 - 33 990 €