Petit mais costaud. C’est, en résumé, le nouveau Kia EV2, un SUV urbain électrique qui arrive sur le marché avec de nombreux atouts : un prix attractif, une habitabilité importante, une bonne qualité de fabrication et un équipement complet. Mais son style particulier, son coffre étroit et ses suspensions sèches pourraient le desservir.

L’essentiel Disponible à partir de 26 670 €, le Kia EV2 est plus abordable qu’une Renault R4 dont les tarifs commencent à 29 990 €. En revanche, une Citroën ë-C3 s’affiche à partir de 19 690 €, mais est un cran en dessous en termes de finition.

le Kia EV2 est plus abordable qu’une Renault R4 dont les tarifs commencent à 29 990 €. En revanche, une Citroën ë-C3 s’affiche à partir de 19 690 €, mais est un cran en dessous en termes de finition. L’éco-score du Kia EV2, encore en cours d’étude à l’Ademe, devrait lui être favorable. En effet, produit en Europe (dans l’usine de Žilina, en Slovaquie), l’EV2 devrait bénéficier des primes CEE jusqu’à 5 600 € pour la version autonomie standard et 7 500 € pour la version autonomie longue.

du Kia EV2, encore en cours d’étude à l’Ademe, devrait lui être favorable. En effet, produit en Europe (dans l’usine de Žilina, en Slovaquie), l’EV2 devrait bénéficier des primes CEE jusqu’à 5 600 € pour la version autonomie standard et 7 500 € pour la version autonomie longue. Le Kia EV2 peut être équipé d’un chargeur embarqué de 22 kW proposé en option, à 1 250 €, avec la solution bidirectionnelle V2X, ce qui est quasiment unique dans le segment.

peut être équipé d’un chargeur embarqué de 22 kW proposé en option, à 1 250 €, avec la solution bidirectionnelle V2X, ce qui est quasiment unique dans le segment. Grâce à la nouvelle plateforme et à un plancher plat, l’EV2 offre une belle habitabilité pour un SUV du segment B. Bien que son gabarit soit compact, l'espace aux jambes à l'arrière est de 885 mm, soit 2 mm de plus que la berline Kia Ceed.

Selon Mobilians, organisation des professionnels de l’automobile, les ventes de voitures électriques ont nettement progressé par rapport à 2025 et représentent aujourd’hui 26,8 % des immatriculations. Cet intérêt pour l’électrique peut s’expliquer par le contexte géopolitique actuel et l’explosion du prix des carburants, mais aussi par les propositions de modèles de plus en plus nombreuses.

Et parmi elles, le segment des SUV compacts est en augmentation, pour représenter à lui seul 29 % de parts de marché. Kia ne voulait pas louper cette opportunité et présente son nouveau EV2, un SUV compact qui inaugure une nouvelle plateforme. Si sa ligne très cubique ne plaira pas à tout le monde, il dispose de bonnes qualités et d’un niveau d’équipement appréciable.

Qualité de vie à bord

L'habitacle est bien fini mais un peu terne.

À bord du nouveau Kia EV2, les couleurs sont assez sombres et l’éclairage d’ambiance peine à égayer le tout. Il n’empêche, la qualité de fabrication est au rendez-vous et les matériaux sont bien assemblés, bien rembourrés et, surtout, la large dalle numérique qui trône sur les deux tiers de la planche de bord est impressionnante. Sur celle-ci s’affichent trois écrans :

le combiné d’instruments (12,3") ;

un plus petit dédié à la climatisation (5,5") ;

l’écran central pour le multimédia (12,3").

Une configuration que l’on retrouve sur les EV3 ou EV4. Clairement, le petit SUV coréen est des plus technologiques. Dommage qu’une fois installé, le conducteur ne puisse pas voir totalement la partie dédiée au chauffage : le volant en cache, en effet, la majeure partie ! Heureusement, il reste les commandes placées sous la partie centrale qui permettent un accès direct au réglage de température.

À noter que ces touches, contrairement à ce qu’elles laissent penser, ne sont pas tactiles et il faut bien appuyer pour agir sur la fonction. Sinon, l’ergonomie est globalement assez bonne et la voiture se prendra facilement en main.

Le volant cache une partie des informations de l'écran central.

L’un des points forts du SUV de Kia est son habitabilité avec, notamment, un large espace pour les jambes des passagers arrière, qui dépasse celui de la berline du constructeur, la Ceed. À l’avant, les occupants se sentiront également très à l’aise et disposeront d’une belle sensation d’espace.

Mais si l’habitabilité arrière est digne d’une grande, il n’en est pas de même pour le volume de coffre. Avec seulement 362 litres (1 201 litres quand la banquette est rabattue), il est l’un des plus petits du segment. En comparaison, une Renault R4 propose 420 litres et un Ford Puma dispose de 456 litres. Et même avec son espace de rangement sous le capot de 15 litres, chose unique sur le segment, cela ne suffit pas à le rendre compétitif sur ce critère.

Le coffre arrière est un peu juste, même avec l'espace situé sous le capot.

Comparatif Voitures SUV et 4x4 Voir le comparatif

Au volant

Pour la motorisation du Kia EV2, deux choix sont possibles, avec comme différence la capacité de la batterie :

la version « autonomie standard » , équipée d’une batterie de 42,2 kWh utilisant la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) qui alimente un moteur électrique de 145 ch (107,8 kW) ;

, équipée d’une batterie de 42,2 kWh utilisant la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) qui alimente un moteur électrique de 145 ch (107,8 kW) ; la version « autonomie longue », dotée d’une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 61 kWh, couplée à un moteur de 135 ch (99,5 kW).

Nous avons pris le volant de la version standard qui devrait, selon le constructeur, représenter environ 40 % des ventes. Notre modèle affichait 81 % de capacité de la batterie à notre départ et après un parcours de 178 km, réalisé en ville et sur des routes de montagne, il n’en restait que 12 %. Cela pour une consommation moyenne affichée de 14,3 kWh/100 km. Ce qui donnerait une autonomie de seulement 258 km ! On est loin des 427 km annoncés par le constructeur.

Pourtant, notre roulage a été réalisé en mode « normal » (il existe des modes « éco » et « sport ») et en utilisant la fonction « one pedal », qui permet de disposer d’une forte récupération d’énergie au ralentissement et d’aller jusqu’à l’arrêt du véhicule simplement en levant le pied de l’accélérateur et sans toucher à la pédale de frein.

À noter que la gestion du niveau de récupération d’énergie s’effectue via des palettes au volant très pratiques. Il existe même un mode automatique avec lequel le niveau de régénération s’adapte en temps réel aux conditions de circulation en contrôlant la distance avec la voiture qui précède.

La rapidité de recharge est l’un des points forts du Kia EV2.

En ce qui concerne la recharge, le Kia EV2 s’avère plutôt bon élève et, sur une wallbox de 11 kW, il passe de 10 % à 100 % en 4 h 05 (5 h 35 pour la grosse batterie). Cela demandera presque moitié moins de temps avec l’option chargeur 22 kW, où il faudra respectivement 2 h 35 et 3 h.

Au niveau de la charge rapide, la batterie LFP accepte 118 kW de puissance maxi (la valeur est en cours d’homologation pour la batterie NMC), ce qui permet de passer de 10 % à 80 % en 42 min (borne 50 kW) ou en seulement 29 min sur une borne de 350 kW.

Un très bon point pour le SUV coréen : il dispose du préchauffage de la batterie (alors que cette fonctionnalité est inexistante chez ses concurrents) qui permet de préparer la batterie à une charge rapide et de profiter au maximum de la puissance de charge. Cette fonction est tout de même en option à 600 € sur les finitions Air et Earth (de série sur la GT Line).

Attention aux feux arrière, très exposés aux chocs.

Sur la route, l’EV2 souffle le chaud et le froid en matière de confort. En effet, ses suspensions se sont révélées très fermes sur les mauvais revêtements, engendrant d’énormes secousses et pouvant même, parfois, faire décoller les occupants de leur siège en passant un peu vite sur un ralentisseur, par exemple. Peut-être est-ce dû à la présence de jantes de grand diamètre (18") sur notre modèle d’essai, mais il va sans dire que cela est très désagréable.

Avec un revêtement en bon état, le comportement se transforme littéralement et le confort est alors d’un très bon niveau. Bien guidé, le SUV s’avère précis à conduire dans les virages. La direction aurait toutefois gagné à être un peu plus informative.

Nous avons aussi apprécié sa bonne maniabilité en ville avec un diamètre de braquage assez contenu (10,3 m) permettant de réaliser tous types de manœuvres sans encombre. Heureusement car le positionnement particulier des feux arrière, qui sont aux deux coins et, surtout, placés très bas, les expose particulièrement aux chocs.

La gamme et les tarifs du Kia EV2 (avril 2026)

Kia EV2

Autonomie standard Kia EV2

Autonomie longue Puissance 145 ch 135 ch Capacité de la batterie 42,2 kWh 61 kWh Light 26 670 € - Air 28 820 € 33 320 € Earth 31 320 € 35 320 € GT Line - 37 320 €

Les avantages et inconvénients du Kia EV2 Les + Habitabilité

Niveau d’équipement

Agrément de conduite

Ergonomie

Prix Les - Suspensions sur mauvais revêtement

Volume de coffre

Autonomie

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