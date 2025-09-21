Avec l’EV4, Kia propose une berline compacte électrique performante et spacieuse. Sa finition est également au rendez-vous et son niveau d’équipement est l’un des mieux-disants du segment. Son style très ‒ trop ? ‒ original et des détails d’ergonomie et de finition pourraient la desservir.

Kia poursuit le renouvellement de sa gamme avec la commercialisation d’une voiture électrique, l’EV4, dans un marché encore dominé par les motorisations thermiques où l’électrique ne représente que 17 % des ventes. La nouvelle compacte du fabricant coréen possède un style original, assez anguleux par endroits, à l’avant particulier avec un capot très court et plongeant. Une conception qui permet d’obtenir un coefficient de pénétration dans l’air très bas (CX de 0,23) mais qui offre une ligne particulière.

L’EV4, en version 5 portes, est la première du constructeur à être fabriquée au sein de l’usine de Žilina, en Slovaquie. Elle répond ainsi aux critères du leasing social version 2025. Mieux encore, comme la batterie est, elle aussi, fabriquée en Europe, l’acheteur pourra bénéficier de 1 000 € supplémentaires à partir du 1er octobre, ce qui permettra d’obtenir une aide maximale de 5 200 €. En revanche, la version 4 portes Fastback, qui vient de Corée du Sud, n’a droit à rien. Mais cette version ne devrait pas représenter plus de 5 à 10 % des ventes en France.

Qualité de vie à bord

On aime ou pas mais le design intérieur de la nouvelle Kia ne laisse pas indifférent.

L’intérieur de la nouvelle EV4 est pour le moins assez orignal, voire audacieux. Déjà par sa conception épurée et très horizontale avec une planche de bord à deux niveaux et des bouches d’aération également étirées. Ensuite par son immense dalle numérique qui occupe plus d’un tiers de la largeur, accueillant en fait trois écrans numériques : deux de 12,3" aux extrémités et un au milieu de 5,3". Celui à gauche, situé devant le conducteur, sert donc de combiné d’instruments et s’avère très lisible. Son affichage est modifiable par un bouton au volant. À l’opposé, l’autre est dédié au multimédia. Là aussi l’affichage est clair et agréable. En revanche, pour celui situé au centre et dédié à la gestion du chauffage et de la climatisation, cela se gâte un peu pour le conducteur car le volant en cache la majeure partie. Pire, lorsqu’il tient le volant à 10 h 10, sa main droite le cache complètement et on ne voit carrément plus rien. Même en connaissant bien la voiture, il devient difficile de modifier les réglages. Le passager devra prendre la main, mais comme il est assez éloigné, ce ne sera pas confortable pour lui non plus de modifier les réglages.

Le volant cache une partie de l’écran.

Nous avons aussi regretté l’omniprésence de plastiques durs au niveau de la console centrale ainsi que l’absence de revêtement sur le fond du vide-poche de cette dernière. Si on y dépose un jeu de clés, ce dernier sera ballotté et engendrera un bruit désagréable. Côté rangement, on regrette aussi la présence d’une boîte à gants de taille très réduite difficilement logeable.

L’EV4 dispose d’une bonne habitabilité et les espaces sont généreux, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Même lorsque les sièges avant sont reculés, la place aux jambes est acceptable. Dommage que la banquette dispose d’une assise très plane qui n’assure pas un bon maintien dans les virages. Le volume de chargement est tout aussi généreux et s’élève à 435 litres pour la berline 5 portes et grimpe à 490 litres pour la version 4 portes Fastback. C’est mieux que beaucoup de concurrentes comme la Volkswagen ID3 qui ne propose que 385 l, la Citroën ë-C4 à 380 l ou même que l’Opel Astra Electric qui n’est qu’à 352 l.

L'espace à l'arrière est important et le coffre très généreux.

Au volant

La Kia EV4 reçoit un moteur électrique d’une puissance de 204 ch (150 kW) entraînant les roues avant. Il est alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 58,3 kWh pour la version standard ou de 81,4 kWh pour le modèle grande autonomie. Ainsi, avec sa batterie entièrement chargée, cette dernière offre jusqu’à 625 km d’autonomie selon la norme WLTP. Il faut compter sur 440 km pour la version équipée de la batterie standard. L’EV4 Fastback affiche, quant à elle, une autonomie de 456 km dans sa version standard, contre 633 km dans sa version autonomie longue, version qui, selon le constructeur, devrait représenter 80 % des ventes.

Lors de notre parcours sur une route composée de voies rapides (110 km/h) et d’une portion de route montagneuse, la consommation moyenne de notre version grande autonomie s’est établie à 17,4 kWh/100 km en adoptant une conduite normale et pas forcément économe. Cela porterait donc l’autonomie à environ 480 km. Mais ensuite, sur un autre trajet plus tranquille à vitesse modérée (90 km/h), la consommation a été abaissée à 14 kWh/100 km, ce qui autorise une distance de presque 600 km.

L'autonomie électrique de la Kia EV4 est appréciable.

Côté recharge rapide avec une borne de 350 kW, il faudra respectivement 29 min (sous 108 kW maxi) et 31 min (puissance maxi acceptée de 128 kW) pour passer de 10 % à 80 % de capacité. Le délai passe à 55 min et 79 min si l’on se connecte à une borne de 50 kW. Enfin, à la maison avec une wallbox de 11 kW, il faudra 5 h 20 et 7 h 15.

Sur la route, la Kia EV4 s’est avérée agréable à conduire avec cependant un grief concernant les suspensions. Ces dernières se sont montrées moyennement efficaces en détente (quand la voiture remonte après être passée sur une bosse), ce qui engendre des effets désagréables aux occupants. Sinon, même si on ressent bien le poids de la voiture, elle se montre assez agile et, même sur des routes sinueuses, les virages s'enchaînent facilement. Le freinage offre également un bon ressenti et autorise un dosage précis. Le réglage de la puissance de récupération d'énergie à la décélération, sur trois niveaux, via les palettes au volant, permet d'adapter le comportement des freins. Grâce au mode « one pedal », il est possible d'arrêter la voiture sans toucher la pédale du milieu. Et pour la première fois, le système peut aller jusqu'à l'arrêt, quel que soit le niveau de régénération et cela même en marche arrière.

L'EV4 4 portes Fastback ne devrait pas représenter beaucoup de ventes en France.

Parmi les aides à la conduite, nous avons particulièrement apprécié le système d’avertissement en marche arrière. En effet, en plus d’indiquer sur l’écran par une flèche rouge (comme sur beaucoup de modèles) l’arrivée d’une voiture, le dispositif génère une vibration dans le volant. C’est très efficace et pertinent. Pour les autres, l’EV4 propose tout le panel habituel et certaines alertes peuvent être facilement inhibées grâce à des boutons situés sur le volant.

La gamme et les tarifs de la Kia EV4 (septembre 2025)

Tarifs de la Kia EV4 5 portes

Motorisation Puissance Capacité de la batterie Air Earth GT-Line Autonomie standard 204 ch 58,3 kWh 38 209 € 40 590 € - Grande autonomie 204 ch 81,4 kWh 42 890 € 45 190 € 46 990 €

Tarifs de la Kia EV4 Fastback

Motorisation Puissance Capacité de la batterie Earth GT-Line Autonomie standard 204 ch 58,3 kWh 42 290 € - Grande autonomie 204 ch 81,4 kWh 46 890 € 48 690 €