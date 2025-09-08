Sans le savoir, nous consommons chaque jour des milliers de litres d’eau. Non pas sous la douche mais indirectement, au travers de nos achats et nos activités. Pour en prendre conscience, le site Nos gestes climat propose désormais à ceux qui le souhaitent de calculer leur « empreinte eau ».

Réduire le temps passé sous la douche, couper l’eau lorsqu’on se lave les dents. Tous ces gestes du quotidien sont indispensables. Pourtant, ils sont loin d’être suffisants. Car l’eau domestique ‒ celle qui sort du robinet et qui nous est facturée chaque mois ‒ ne représente qu’une infime partie de notre consommation d’eau. L’essentiel se cache dans les produits que nous achetons : c’est l’eau qui a servi à faire pousser les légumes du déjeuner ou le coton de nos vêtements… Cette consommation d’eau invisible appelée « empreinte eau », chaque Français en consomme entre 3 000 et 9 000 litres par jour, soit environ 40 fois plus que l’eau domestique, estimée à 150 litres/jour !

Pour faire prendre conscience de cette consommation cachée, la plateforme Nos gestes climat, développée en partenariat avec l’Agence de la transition écologique (Ademe), a mis à disposition, depuis septembre 2024, un outil d’évaluation de l’empreinte eau, accessible en ligne et gratuit. Fort du succès de son calculateur d’empreinte carbone, qui détermine la quantité de gaz à effet de serre émise par nos activités, Nos gestes climat a complété son offre. Car le