Le segment des ludospaces propose généralement des voitures spacieuses à moindre coût. Mais avec le Grand Tourneo Connect hybride rechargeable, un modèle confortable et doté d’une excellente autonomie en mode électrique, Ford présente une voiture à plus de 47 000 €.

Le segment des ludospaces (Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Renault Kangoo…) se maintient bon an mal an et les propositions des constructeurs arrivent sporadiquement. Dernière nouveauté en date : une version hybride rechargeable du Ford Tourneo Connect, déclinée en version courte (L1, 5 places) ou longue (L2, 7 places) que nous avons prise en main. Même si on est assez loin du standing des SUV modernes, la qualité de fabrication reste correcte, mais c’est surtout le côté pratique qui est mis en avant.

Qualité de vie à bord

La qualité de fabrication est d'un bon niveau pour un ludospace.

L’intérieur du Grand Tourneo Connect change radicalement par rapport à la précédente version qui date de 2013. Désormais, tous les élément modernes y sont implantés : écran tactile central de 10", commandes tactiles placées sous l’écran central pour régler la température, combiné d’instruments digital et parfois personnalisable selon les finitions… En dehors des commandes au volant qui s’avèrent nombreuses et qui demanderont un peu d’attention pour se familiariser avec, l’ergonomie globale est plutôt bonne. Ford dispose en plus de l’application FordPass3 qui permet aux utilisateurs de consulter certaines informations sur leur smartphone, comme le niveau de charge de la batterie, l’autonomie en mode 100 % électrique, les travaux d’entretien à venir, la position de la voiture… Il est même possible de verrouiller et déverrouiller à distance le véhicule.

À bord, le Grand Tourneo Connect est plaisant grâce à un très large volume intérieur. La sensation d’espace a été d’autant plus appréciée sur notre modèle d’essai équipé de l’option toit panoramique qui laisse entrer un maximum de lumière. À l’avant comme à l’arrière, les passagers seront très bien lotis, même si on regrette un léger manque de maintien des sièges avant en latéral. Seule la troisième rangée manque un peu d’accessibilité malgré les portes latérales coulissantes.

Les sièges avant manquent un peu de maintien.

Le point fort de l’habitacle du Grand Tourneo Connect c’est, à n’en pas douter, sa modularité. Les deux rangées de sièges arrière peuvent être repliées (mais dans ce cas, on ne dispose pas d’un plancher plat et c’est dommage) et même retirées de la voiture. Attention, il faudra être un minimum costaud pour manipuler les sièges un peu lourds. Ainsi, une fois en configuration 2 places, on dispose d’un volume de chargement exceptionnel de 3,1 m3. Même en configuration 7 places, le volume de coffre reste appréciable avec 446 litres sous tablette. C’est certes un peu juste si on part pour trois semaine de vacances, mais c’est largement suffisant pour un usage au quotidien. Enfin, on disposera de 1 720 litres en version 5 places.

Les sièges rabattus n'offrent pas un plancher plat. Il faut retirer les sièges. Pas pratique.

Au volant

Nouvelle sous le capot du Tourneo, la mécanique hybride rechargeable est constituée d’un moteur 4 cylindres à essence de 1,5 litre développant 150 ch (110 kW) associé à un moteur électrique placé dans la boîte de vitesses (à double embrayage et six rapports) et alimenté par une batterie haute tension de 19,7 kWh. De quoi permettre, selon le fabricant, une autonomie en mode tout électrique de 110 km. Lors de notre prise en main, nous n’aurons réussi à rouler que 95 km sur un parcours mêlant de la ville et des voies rapides. C’est plutôt pas mal au regard des 1 832 kg (à vide) de l’engin et de sa forme cubique peu aérodynamique. Une fois la batterie épuisée, nous avons établi une consommation moyenne sur autoroute de 8,5 l/100 km. Pour ce type de véhicule, c’est plutôt honorable. Mais, là où le bât blesse, c’est qu’avec le tout petit réservoir de carburant de 32,5 litres (50 sur les autres modèles) on ne dispose d’une autonomie en thermique que de 380 km ! C’est un peu juste.

En mode tout électrique, on dispose d'une bonne autonomie de plus de 90 km.

Le Tourneo Connect PHEV propose 4 modes de conduite permettant d'optimiser l’utilisation de la batterie :

EV Now, qui utilise uniquement le moteur électrique ;

EV Auto, qui gère automatiquement la répartition de puissance entre l’électrique et le thermique ;

EV Later, qui ne fait fonctionner que le moteur essence afin de préserver toute l'énergie de la batterie pour une utilisation ultérieure et sa déclinaison personnalisation ;

EV Reserve, qui conserve une quantité d’énergie électrique définie par le conducteur pour une utilisation ultérieure.

Concernant la recharge grâce au chargeur embarqué de 11 kW, il est possible de regonfler la batterie de 0 % à 100 % en 2 h 30 une fois branchée sur une wallbox de même puissance. Chose intéressante, le Tourneo Connect PHEV peut aussi être rechargé en courant continu (borne rapide) sous 50 kW. Dans ce cas, il est possible de passer de 10 % à 80 % de charge en 26 min.

Sur la route, le ludospace s’est avéré assez confortable à conduire et capable d’enchaîner une suite de virages sans trop sourcilier. Les suspensions sont suffisamment fermes pour éviter une trop grande prise de roulis et ménager d’autant les occupants. On note toutefois un freinage qui manque un peu de mordant lorsqu’on appuie sur la pédale. Il ne faudra donc pas hésiter à bien enfoncer la pédale pour obtenir un ralentissement suffisant. En outre, le système de récupération d’énergie au freinage, même s’il est réglable, ne participe pas franchement à ralentir le véhicule.

En ville, le Tourneo se montre assez maniable une fois que le conducteur aura bien assimilé son gabarit imposant. Principal regret : la caméra de recul peu efficace qui n’offre qu’un champ de vision étriqué ne permettant pas vraiment de se guider.

La caméra de recul est décevante.

Les gammes et les tarifs du Ford Tourneo Connect (mai 2025)

Ford Tourneo Connect

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Trend Titanium Active 1.5 EcoBoost 115 ch 149 g/km 29 640 € 33 840 € - 2.0 EcoBlue BVM6 (D) 102 ch 141 g/km 30 840 € - - 2.0 EcoBlue BVM6 4x4 (D) 122 ch 147 g/km - - 39 720 € 2.0 EcoBlue DSG7 (D) 122 ch 147 g/km - 36 240 € 39 120 € 1.5 EcoBoost PHEV 150 ch 11 g/km 40 200 € 42 600 € 45 480 €

Ford Grand Tourneo Connect

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Trend Titanium Active 1.5 EcoBoost (E) 115 ch 153 g/km 32 040 € 36 360 € - 2.0 EcoBlue BVM6 (D) 102 ch 145 g/km 33 240 € - - 2.0 EcoBlue DSG7 (D) 122 ch 151 g/km - 38 760 € 41 520 € 2.0 EcoBlue BVM6 4x4 (D) 122 ch 164 g/km - - 42 120 € 1.5 EcoBoost PHEV 150 ch 11 g/km 42 600 € 45 120 € 47 880 €

Le Ford Grand Tourneo Connect PHEV en résumé Si le Grand Tourneo Connect hybride rechargeable ne manque pas d’atouts, avec une bonne habitabilité, une tenue de route appréciable, une bonne finition et une excellente autonomie en mode électrique, son prix pourrait être un frein à l’achat. Car, avec des prix compris entre 42 600 € et 47 880 €, c’est certainement le plus cher du segment, d’autant plus que les concurrents hybrides rechargeables sont très rares. En comparaison, un Volkswagen Caddy Maxi Life 1,5 l eHybrid (qui partage la même plateforme) est proposé à partir de 40 540 €. De son côté, le Citroën Berlingo XL ne dispose que de 5 places et n’existe pas en hybride rechargeable. Quant au Peugeot Rifter XL, il n’est désormais proposé qu’en version 100 % électrique (à partir de 39 950 €). Enfin, à noter qu’avec ses 1 832 kg sur la balance, le grand Tourneo Connect PHEV, qui bénéficie d’un abattement de 200 kg, sera soumis à un malus au poids contenu de 320 €. Les + Autonomie en mode électrique

Habitabilité Les - Pas de plancher plat

Caméra de recul

