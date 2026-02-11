Depuis la sortie de la Citroën Ami en 2020, la voiture sans permis fait un carton auprès des jeunes de 14 à 17 ans. À ceci près que les tarifs pour l’assurer atteignent des sommets qui feraient presque regretter l’achat d’un scooter.

L’essentiel Assurance élevée pour les voitures sans permis Bien que la Citroën Ami soit abordable en location longue durée (70 €/mois), l'assurer pour un adolescent relève du parcours du combattant, avec des tarifs dépassant souvent les 180 €/mois et de nombreux refus de la part des assureurs traditionnels.

Bien que la Citroën Ami soit abordable en location longue durée (70 €/mois), l'assurer pour un adolescent relève du parcours du combattant, avec des tarifs dépassant souvent les 180 €/mois et de nombreux refus de la part des assureurs traditionnels. Paradoxe entre prix et sécurité Malgré des tarifs d'assurance beaucoup plus compétitifs pour les scooters, les données de la Sécurité routière démontrent que la voiture sans permis reste pourtant 18 fois plus sûre pour les jeunes conducteurs que le deux-roues.

À 45 ans passés, Paul est devenu un papa soucieux : lorsque l’on habite en périphérie et que l’on a 16 ans comme son fils, l’idée de se déplacer en scooter de 50 cm3 peut faire rêver. Alors Paul a pris les devants. Il a proposé une location longue durée (LLD) d’une Citroën Ami à son fils plutôt que l’achat d’un deux-roues.

Le rejeton n’a pas refusé, loin de là : une voiture sans permis neuve pour 70 € par mois environ représente un beau cadeau. Des démarches simples, jusqu’au moment d’assurer le véhicule. Une formalité, pensait Paul… « On m’a proposé des devis à plus de 180 € par mois, presque trois fois le prix de la location », raconte-t-il.

→ Lire aussi : Leasing automobile - LOA et LLD : chères finalement

Que Choisir s’est donc mis dans la peau d’un père de famille d’un ado de 15 ans qui a obtenu au cours de l’année 2025 son permis AM, l’indispensable sésame pour pouvoir conduire une voiturette dès 14 ans ou un deux-roues. La tournée des assureurs débute comme souvent sur Internet.

Première surprise : l’immense majorité des systèmes de devis en ligne n’acceptent pas les simulations avec des voitures sans permis. Celles-ci ne figurent pas au menu des autos proposées ! Il va donc falloir se déplacer en agence.

Une première visite est effectuée chez Axa. L’affaire va durer : le système de l’agent d’assurance ne connaît pas la Citroën Ami, lui non plus… Hormis l’Ami 6, sortie en 1961. Confuses, les deux conseillères se démènent pour obtenir un prix. La réponse viendra 3 h plus tard, par téléphone : un tarif mensuel de 166 € en assurance tous risques est proposé par la compagnie, qui ne veut en revanche pas entendre parler de la moindre simulation pour un scooter. La comparaison tarifaire entre les deux engins est donc impossible.

Deuxième tentative, auprès de la GMF cette fois-ci. La tonalité est plus ou moins la même : la mutuelle propose un tarif prohibitif de 261 € mensuels pour assurer un scooter électrique Yamaha Neo’s neuf (d’une valeur de 2 500 €), et de 195 € pour la Citroën Ami.

Troisième visite dans une agence Assu 2000. Avant de réaliser les simulations, le commercial prévient : « Les assureurs ne raffolent pas des voitures sans permis. Les jeunes nous téléphonent quand ils mettent leur voiture sur le toit avant même d’appeler leurs parents. » Les tarifs proposés reflètent bien les paroles du conseiller : 198 € par mois pour une Citroën Ami, 116 € par mois pour notre scooter électrique neuf qui, lui, ne pourra pas être assuré en tous risques comme la voiture !

→ Lire aussi : Voiture électrique - Quel avenir pour la minivoiture urbaine ?

Après des heures et de nombreux coups de fil, un agent Allianz parviendra à obtenir un tarif mensuel de 197 € pour assurer le scooter ; pour la voiture sans permis en revanche, point de proposition. Plusieurs simulations seront aussi tentées avec la Macif : toutes échoueront car, permis AM ou pas, la mutuelle n’entend assurer aucun conducteur âgé de moins de 17 ans.

Finalement, l’assureur spécialiste du deux-roues April sera le seul à proposer un tarif raisonnable pour l’un des deux engins, à savoir le scooter : 66,20 € par mois pour faire rouler notre rejeton de 15 ans en formule tous risques.

Assurance bien plus chère que pour un deux-roues

Bilan de ce marathon assurantiel, Axa est le mieux-disant avec sa proposition de 166 € par mois pour couvrir la Citroën Ami en tous risques, tandis qu’April a réalisé le devis le plus compétitif pour le scooter, à 66,20 € mensuels. Soit un différentiel de 100 € par mois en faveur du deux-roues !

Pourtant, en dépit d’une hausse de la mortalité de 47,8 % des voiturettes en 2024, ces engins demeurent incomparablement plus sûrs que les deux-roues. « Chez les 14-17 ans, le nombre de blessés en voiturette reste 18 fois moins important que celui des blessés en cyclomoteur », rappelle la Sécurité routière dans son bilan de l’accidentalité routière en France en 2024.