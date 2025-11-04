Avec le Grandis, un SUV compact, Mitsubishi arrive sur le segment le plus en vogue en France. Clone du Renault Symbioz à qui il emprunte tout ou presque, il offre de bonnes prestations. Mais son prix un peu plus élevé pourrait freiner les ardeurs.

Le constructeur japonais Mitsubishi continue d’étoffer sa gamme avec un nouveau SUV compact, le Grandis. Celui-ci s’appuie sur la plateforme modulaire CMF-B de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, celle-là même qui est utilisée sur le Renault Symbioz, dont le japonais reprend une grande partie des éléments. Les quelques différences entre les deux modèles sont exclusivement d’ordre esthétique, notamment une calandre et un bandeau arrière spécifiques.

Qualité de vie à bord

© Javier Jimenez / DPPI L'intérieur tristounet n'en reste pas moins bien fini.

En s’installant à bord du Grandis, on découvre un habitacle spacieux et très bien fini avec des matériaux bien assemblés. Même si certains ne possèdent pas de rembourrage (c’est le cas notamment sur les côtés de la console centrale et des portes), ils restent agréables au regard. Le combiné d’instruments se compose d’un affichage numérique de 7" ou 10" selon les versions, et l’écran tactile vertical de 10,4" s’avère compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Peut-être cet écran aurait-il gagné à être mieux intégré dans la planche de bord et un peu plus grand car à côté de la concurrence, il fait un peu vieillot.

L’ergonomie générale est plutôt bonne et le véhicule est facile à prendre en main. Nous avons apprécié la possibilité de suspendre les différentes alertes sonores via deux appuis sur un bouton dédié situé sur la gauche du conducteur. À noter que le levier de vitesses provient de chez Dacia et est identique, par exemple, à celui du Bigster. Enfin, la gestion du chauffage et de la climatisation s’effectue par des touches physiques placées sous l’écran central, qui sont agréables à manipuler et tombent bien sous la main. Nous avons toutefois remarqué que le système de refroidissement de l’habitacle n’était pas des plus performants, car assez long à faire baisser la température.

Les espaces de rangement sont généreux.

L’habitacle est agréable à vivre et les espaces de rangement sont appréciables. La boîte à gants est pratique, tout comme les bacs de portières qui s’avèrent assez grands. Les sièges avant sont confortables et assurent un bon maintien en toutes circonstances. Nous avons apprécié la largeur aux épaules à l’avant comme à l’arrière ainsi que l’espace pour les jambes. Bon point pour la modularité grâce à la banquette arrière qui peut coulisser sur 16 cm, permettant d’accroître le volume du coffre ou la longueur aux jambes à l’arrière.

© Javier Jimenez / DPPI Le volume de coffre est appréciable.

Avec les sièges avancés au maximum, on dispose, en incluant l’espace disponible sous le plancher de coffre, de 708 litres de volume de chargement, mais dans ce cas, il sera quasiment impossible de s’installer à l’arrière. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume passe à 1 682 litres. Ces valeurs sont très correctes pour le segment, mais sont tout de même inférieures à certains concurrents, comme le Peugeot 3008 ou l’Opel Grandland.

La mécanique full-hybride est agréable à conduire.

Au volant

Le Grandis utilise une motorisation full-hybride d'une puissance combinée de 158 ch (116 kW). Cette dernière se compose de cinq éléments principaux : un moteur essence atmosphérique à quatre cylindres de 1,8 litre d’une puissance de 109 ch (80 kW), un moteur électrique principal de 36 kW, un moteur électrique secondaire de 15 kW, une batterie de traction lithium-ion de 1,4 kWh et une transmission automatique multimode. Cette architecture permettrait, selon le constructeur, d'effectuer jusqu'à 80 % de la conduite urbaine en mode 100 % électrique, réduisant ainsi considérablement le bruit et les émissions. Mitsubishi annonce une consommation moyenne de 4,3 l/100 km. Nous avons réussi à nous approcher de cette valeur (4,4 l/100 km) sur un cours trajet autoroutier de 50 km et en roulant à 120 km/h. Sur une portion plus longue composée de routes sinueuses et de voies rapides, l’appétit est monté à 5,4 l/100 km, ce qui reste toutefois raisonnable.

À noter que cette nouvelle génération de motorisation hybride est plus agréable grâce aux évolutions du moteur thermique. Disposant d'une injection directe, il est plus réactif et s'avère moins bruyant lors des fortes accélérations que le bloc 1.6 l monté, par exemple, sur la Clio E-Tech. La boîte de vitesses est également de nouvelle génération et est plus fluide, limitant l'apparition d'à-coups. Tous les passages de rapports sont totalement imperceptibles, ce qui offre un bel agrément de conduite.

La tenue de route est bonne et les suspensions assurent un très bon compromis entre confort et efficacité. Même dans les enchaînements de virages, le SUV reste totalement sécurisant et ne prend pas de roulis. La direction est agréable et offre un bon ressenti au conducteur. Ce dernier peut d'ailleurs activer plusieurs modes de fonctionnement dont un sportif qui rendra la direction plus ferme et plus réactive.

La gamme et les tarifs du Mitsubishi Grandis (octobre 2025)

Motorisation 1.8 MPI HEV Puissance 158 ch Émissions de CO 2 99 à 102 g/km Invite+ 36 890 € Intense 40 690 € Instyle 43 390 €

Le Mitsubishi Grandis en résumé Agréable à conduire et spacieux, le Grandis remplit son rôle de SUV compact capable d’avaler les kilomètres. En plus, grâce à sa motorisation full-hybride, il est relativement sobre quelles que soient les conditions de roulage. Comme il utilise les mêmes organes mécaniques que le Renault Symbioz, le Mitsubishi Grandis lui est comparé. Mais il ne gagne pas le match. Si les tarifs du premier sont compris entre 34 300 € et 39 300 €, le second demande plus, de 36 890 € à 43 390 €. Il faudra toutefois bien comparer le niveau d’équipement car, sur le Grandis, la seule option proposée est la peinture métallisée. Face à d’autres modèles comme le Peugeot 3008, le Grandis est plus compétitif puisque ce dernier est proposé entre 36 700 € et 43 070 €, mais peut s’avérer moins bien équipé. Toutefois, le SUV japonais dégaine un argument massue : la garantie constructeur de cinq ans de Mitsubishi Motors, à laquelle s’ajoutent trois années supplémentaires d’extension de garantie sous conditions. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’une couverture atteignant jusqu’à 8 ans ou 160 000 km. Et cette dernière est transmissible en cas de revente du véhicule. Un avantage non négligeable. © Javier Jimenez / DPPI Les + Habitabilité

Confort de conduite

Agrément moteur

Garantie 8 ans Les - Prix

Direction manquant un peu de ressenti

Climatisation un peu juste