En résumé Un SUV compact et fonctionnel Successeur du Crossland, le Frontera se distingue par son habitabilité généreuse et sa capacité unique sur ce segment à proposer 7 places (en option sur l'hybride), malgré une finition intérieure assez basique et dépouillée.

Présent sur nos routes de 1991 à 2003, l’Opel Frontera revient en remplacement du Crossland. Le modèle refait ainsi surface sous les traits d’un SUV compact moderne, aux formes plus arrondies, tout en réussissant à proposer un style qui rappelle son ancêtre. Cette nouvelle mouture dispose d'un atout supplémentaire : une version à 5 ou 7 places, réservée toutefois aux motorisations hybrides. Il partage cette caractéristique avec son cousin, le Citroën C3 Aircross dont il reprend la plateforme. Là où son concurrent direct, le Dacia Duster, mesure 4,343 m, le Frontera atteint les 4,385 m, ce qui en fait l’un des plus grands SUV de son segment.

Qualité de vie à bord

L'habitacle est agréable mais les matériaux durs dominent.

En s’installant à bord, l’impression est plutôt bonne de prime abord et la fabrication de l’habitacle offre un bel effet visuel. Mais, en y regardant de plus près, on remarque vite la présence de matériaux durs, parfois peu agréables au toucher, comme sur la partie inférieure de la planche de bord. Le constructeur n’a d’ailleurs pas fait dans le haut de gamme pour la réalisation de cette dernière, qui en est réduite à sa plus simple expression. Seul trône en son milieu l’écran de 10", à l’affichage un brin austère. Une simplicité qui se retrouve dans les menus, très clairs et rapides d’accès. On apprécie la présence de touches physiques, notamment pour gérer la climatisation ou le recyclage de l’air intérieur.

Le conducteur fait face à un environnement assez dépouillé, avec un volant néanmoins agréable comportant le minimum de commandes. La prise en main en sera d’autant plus facile. Le combiné d’instruments entièrement numérique de 10" est, lui aussi, minimaliste et son affichage ne fait pas vraiment moderne. Enfin, il manque un peu de possibilités de personnalisation et on regrette l’impossibilité de disposer de la carte de navigation devant soi.

L'Opel Frontera est également commercialisé en version à 7 places.

Petite mesquinerie de la part d’Opel : la commande à impulsion ne fonctionne que pour descendre la vitre. Pour la refermer, il faudra donc garder le doigt sur le bouton. De même, le démarrage se fait à l’ancienne, avec une simple clé physique, nous faisant regretter la simplicité du bouton de démarrage aujourd’hui quasi généralisé.

Tour de force d’Opel qui a réussi, pour un véhicule de seulement 4,38 m de long, à proposer, en option facturée 700 €, une version à 7 places. Attention, elle n’est pas disponible sur les modèles électriques, probablement en raison de la présence de la batterie sous le plancher. Autant le dire tout de suite, ces deux places supplémentaires ne seront acceptables que pour des enfants, à la limite des ados. Dans cette configuration, le volume de coffre sera réduit à peau de chagrin. En mode 5 places, le Frontera dispose de 460 litres d'espace pour les bagages dans le coffre avec les sièges arrière relevés et jusqu’à environ 1 600 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Le coffre en différentes configurations.

Au volant

Sous le capot du Frontera, deux configurations s’offrent à vous : soit un moteur 100 % électrique (décliné en deux versions dont une grande autonomie « long range »), soit un bloc à hybridation légère de 110 ch ou 145 ch. Le Frontera Hybrid est proposé avec une hybridation légère 48 volts déclinée en deux niveaux de puissance avec un nouveau moteur essence turbocompressé de 1,2 litre de 74 kW (100 ch) ou 100 kW (136 ch) associé à un moteur électrique de 21 kW (28 ch) intégré à la boîte de vitesses. Cela donne une puissance cumulée de 110 ch ou 145 ch. Développés spécialement pour l'application hybride, ces blocs sont associés à une nouvelle boîte de vitesses, électrifiée donc, à 6 rapports à double embrayage.

La motorisation hybride est efficace.

Nous avons pris le volant de la petite version, celle qui devrait représenter le plus gros des ventes du nouveau SUV d’Opel. Nous n’avons pas affaire à un foudre de guerre, mais la mécanique n’en demeure pas moins agréable et volontaire. Elle n’a jamais été prise en défaut, que ce soit lors d’un dépassement ou d’une insertion dans la circulation. L’hybridation légère permet de limiter l’appétit du moteur et apporte un soutien lors des besoins de puissance. Le tout pour offrir une consommation moyenne de 6,5 l/100 km sur un parcours de plus de 220 km composé de voies urbaines, d’autoroutes et de nationales. Ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Notons que le système d’hybridation n’est pas assez performant pour assurer un roulage 100 % électrique sur de longues distances : n’escomptez pas plus de quelques centaines de mètres. Mais cela s’avère suffisant en ville et dans les embouteillages pour limiter sensiblement la consommation. En outre, sans que cela ne change radicalement le comportement du moteur, on sent bien le soutien du moteur électrique lors des accélérations. De son côté, la nouvelle boîte de vitesses s’est montrée agréable et sans à-coups lors des changements de rapports.

Sur la route, le Frontera se fait immédiatement remarquer par ses suspensions un peu trop fermes. Attention au passage des ralentisseurs car cela peut gêner les occupants, notamment aux places arrière. De même, les défauts de la route se traduisent inexorablement par une secousse dans l’habitacle. Heureusement, le confort progresse sur autoroute et il est possible de rouler longtemps sans ressentir trop de chocs. Seul bon point : le comportement de la voiture ne se modifie pas, que l’on roule à vide ou en charge. Le freinage et la direction, qui se raffermit lorsque la vitesse augmente pour une meilleure précision, sont sans reproche particulier et tous deux offrent un bon ressenti.

La gamme et les tarifs de l’Opel Frontera (janvier 2026)

Hybrid 110 Hybrid 145 Electric Electric long range Puissance 110 ch 145 ch 113 ch 113 ch Émissions de CO 2 118 g/km 118 g/km - - Capacité batterie - - 44 kWh 54 kWh Edition 26 500 € 28 290 € 31 490 € 34 000 € Business 27 790 € 29 590 € 32 790 € - GS 28 500 € 30 290 € 33 490 € 35 000 €

Plus moderne en termes de style et d’équipement intérieur, le nouvel Opel Frontera se veut un SUV offrant un bon rapport qualité/prix. De ce côté, le contrat est tout juste rempli avec un tarif qui débute à 26 500 €. En comparaison, un Citroën C3 Aircross à la motorisation identique est proposé à partir de 26 650 €. Mais le véritable concurrent qu’Opel a en ligne de mire, le Dacia Duster, reste plus abordable. En version mildhybrid de 140 ch, ce dernier est affiché à 24 000 € (en finition Expression), mais dispose d’équipements un peu en retrait par rapport à ceux du Frontera. Enfin, l’allemand est aussi plus abordable qu’un MG ZS Hybrid+ Standard proposé à partir de 28 490 €. Mais là, c’est l’inverse : le Frontera ne tient pas la comparaison en termes d’équipements.