Depuis début mars, Stellantis organise une grande campagne de rappel pour corriger un potentiel risque d’incendie sur la motorisation hybride 48 volts équipant plusieurs modèles de ses marques. Trois autres problèmes techniques importants font également l’objet de rappels.

C’est en double page des quotidiens, début mars, que le directeur général de Peugeot, Alain Favey, faisait amende honorable. Il reconnaissait sa mauvaise gestion de la crise des moteurs PureTech qui a conduit, en 2025, l’UFC-Que Choisir à porter plainte pour tromperie aggravée. Il y détaillait les mesures prises pour redorer le blason de la marque, comme la mise en place d’une plateforme de demande d’indemnisation dédiée ou encore l’allongement de la durée de garantie.

Nulle mention, en revanche, du rappel d’envergure en cours en raison du risque d’incendie de son nouveau moteur, du problème d’alimentation électrique de la direction, des problèmes de fiabilité du bloc diesel BlueHDi, ou encore de ceux liés à l’additif AdBlue.

Le remplaçant du PureTech concerné par un rappel

Aujourd’hui écarté des chaînes de production, le PureTech est remplacé par un nouveau bloc à 3 cylindres, le Turbo 100. Si ce dernier possède un air de famille indéniable avec son triste prédécesseur, il comporte, selon ses concepteurs, pas moins de 70 % de pièces nouvelles (pistons, carter d’huile, segments, commande des soupapes…) et notamment une chaîne de distribution, solution réputée plus fiable.

En outre, ce nouveau moteur a bénéficié d’un protocole de mise au point plus sévère. Ainsi, les usures de segments auraient été réduites de 80 % entre un bloc PureTech et un Turbo 100. De même, sur 200 000 km, la consommation d’huile du nouveau bloc a été divisée par 4.

Installé depuis 2023

Le nouveau bloc Turbo 100 a discrètement débuté sa carrière en 2023, en équipant les premiers véhicules hybrides 48 volts du groupe Stellantis, proposé en version 100 ch ou 136 ch. Il équipait alors les Peugeot 3008 et 5008 sous l’appellation Hybrid 136 e-DCS6. Il est ensuite arrivé sous le capot des 308, 408, 208 et 2008 avant d’équiper d’autres marques du groupe Stellantis : Citroën avec la C5 Aircross (à l’été 2023), les C4 et C4 X (début 2024) ; Opel sur les Corsa restylées (été 2023), Astra, Grandland et les marques italiennes mi-2024 avec Alfa Romeo et Fiat.

Puis, début mars 2025, les appellations deviennent Hybride 110 et Hybride 145, car c’est désormais la puissance cumulée du moteur thermique et du bloc électrique (intégré à la boîte à de vitesses et qui développe 29 ch) qui est mentionnée sur les documents tarifaires. C’est au tour de la version non hybride d’être proposée, sur la Peugeot 208 depuis mars 2026 et prochainement sur le SUV 2008 à partir de mai 2026. Suivront les autres modèles du groupe.

Le moteur Turbo 100 hybride MHEV 48 V de Stellantis.

C’est au moment où la direction de Peugeot met tout en place pour regagner la confiance des consommateurs, que le groupe Stellantis est à nouveau sous les feux de la rampe avec un important rappel concernant ce nouveau moteur. En cause, sa position sous le capot, trop proche d’éléments sensibles. Avec, à la clé, un risque d’incendie.

Quel est le problème ?

Le filtre à particules d'essence peut être trop proche (distance inférieure à 10 mm) du capuchon de protection du démarreur 48 V. Dès lors, dans des conditions humides, l’espace insuffisant et le contact possible entre ces composants peuvent entraîner une infiltration d'eau, provoquant un arc électrique, qui pourrait déclencher une surchauffe pouvant elle-même entraîner un incendie.

Quel moteur est concerné par le rappel ?

C’est la version hybride MHEV 48 V du moteur Turbo 100 qui est concernée, dans ses deux puissances 110 ch et 145 ch (ou 100 ch et 136 ch selon les années de commercialisation des voitures dans lesquelles il est monté). Il s’agit d’une version mildhybrid, réalisée pour un moteur thermique, auquel est associée une assistance électrique 48 volts qui vient en soutien du moteur lors des phases d’accélération. Cela permet de diminuer très légèrement la consommation du véhicule et les émissions de CO 2 mais ne permet pas de réaliser des phases de roulage en 100 % électrique.

Combien de voitures sont concernées en France ?

Stellantis précise que le rappel porte sur 211 725 voitures hybrides, dont :

122 091 Peugeot (208, 2008)

42 349 Citroën (C3 et C3 Aircross)

4 840 DS3 Crossback

16 142 Opel (Corsa, Mokka, Frontera)

911 Lancia Ypsilon

1 492 Fiat (600 et Grande Panda)

5 974 Jeep Avenger

4 491 Alfa Romeo Junior

Quelles sont les marques et modèles concernés et leurs dates de production ?

Alfa Romeo

Junior : du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2025

Citroën

C3 : du 22 novembre 2024 au 22 décembre 2025

C3 Aircross : du 22 février 2024 au 22 décembre 2025

C4 : du 4 octobre 2023 au 12 janvier 2026

C4 X : du 25 octobre 2023 au 12 janvier 2026

DS Automobiles

DS3 Crossback : du 1er février 2024 au 13 janvier 2026

Fiat

600 : du 28 juillet 2023 au 19 décembre 2025

Grande Panda : du 25 février 2025 au 23 janvier 2026

Jeep

Avenger : du 9 mars 2023 au 18 décembre 2025

Lancia

Ypsilon : du 18 mars 2024 au 13 janvier 2026

Opel

Corsa : du 1er juin 2023 au 13 janvier 2026

Frontera : du 30 juillet 2024 au 22 décembre 2025

Mokka : du 5 février 2024 au 13 janvier 2026

Peugeot

208 II : du 7 juin 2023 au 21 janvier 2026

2008 II : du 5 janvier 2024 au 10 janvier 2026

Rappel lié au problème d’alimentation électrique de la direction

Un deuxième rappel, également en cours depuis mars 2026, concerne un risque de défaillance de la direction assistée et un potentiel risque d’incendie. La raison : des vibrations engendrées lors des braquages peuvent endommager le câblage électrique de la direction assistée qui passe entre deux vis de fixation. Cela peut provoquer un court-circuit, entraînant une perte d'assistance à la direction assistée ou un incendie dans l'habitacle.

Quels sont les véhicules concernés par le rappel lié à la direction ?

Pour le moment, seules 3 marques sont concernées par ce rappel.

Citroën

C3 : du 21 février 2025 au 21 mai 2025

C3 Aircross : du 24 février 2025 au 21 mai 2025

Fiat

Grande Panda : du 14 août 2024 au 14 avril 2025

Opel

Frontera : du 11 mars 2025 au 21 mai 2025

Risques de pannes du moteur diesel BlueHDi

C’est la double peine pour le diesel BlueHDi, alors que ce bloc connaît lui aussi des avaries sévères depuis quelque temps avec une fragilité chronique de sa chaîne de distribution (souci potentiellement résolu par l’adoption d’une chaîne plus large de 8 mm en 2023 et un changement du type d’huile moteur fin 2024). Mais aujourd’hui, voici à nouveau le moteur DV5R (nom de code chez Stellantis) rappelé pour deux problèmes différents.

1er rappel : Fuite de carburant

Il existe un risque de fuite de carburant sur les véhicules équipés d'un moteur DV5R : environ 6 000 véhicules seraient concernés en France, 50 000 en Europe. En cause, la non-conformité du raccord situé sur le rail commun d’alimentation en gasoil des injecteurs qui peut provoquer le desserrage de l'écrou. Une fuite de carburant entre l'écrou et le filetage peut alors se créer. Outre les fortes vapeurs de carburant, ce dernier peut couler sur le système d'échappement, au risque de provoquer un incendie lorsque celui-ci est très chaud.

Quels sont les voitures concernées par ce rappel ?

Citroën

C5 Aircross : du 28 août 2025 au 27 septembre 2025

Berlingo : du 26 juillet 2025 au 8 octobre 2025

Jumpy : du 28 juillet 2025 au 9 octobre 2025

DS Automobiles

DS4 : du 18 août 2025 au 7 octobre 2025

DS7 Crossback : du 29 août 2025 au 7 octobre 2025

Fiat

Doblo : du 26 juillet 2025 au 8 octobre 2025

Scudo : du 25 juillet 2025 au 10 octobre 2025

Opel

Astra : du 18 août 2025 au 6 octobre 2025

Combo : du 26 juillet 2025 au 8 octobre 2025

Vivaro : du 25 juillet 2025 au 10 octobre 2025

Peugeot

308 : du 28 août 2025 au 7 octobre 2025

Rifter : du 29 juillet 2025 au 10 octobre 2025

Expert : du 26 juillet 2025 au 08 octobre 2025

2e rappel : Défaut du pignon de pompe à eau

En raison d’une mauvaise fixation, le pignon d’entraînement de la pompe à eau peut glisser sur son axe et engendrer un désalignement de la courroie de distribution. Le premier signe avant-coureur serait un perte de puissance qui doit alerter le conducteur et imposerait une visite chez un garagiste en urgence. Mais, si la courroie de distribution casse ou, pire, si le pignon sort de son axe, cela peut engendrer la casse du moteur (soupapes, pistons…) et son blocage en roulant.

Quels sont les voitures concernées par ce rappel ?

Fiat

Doblo : du 15 octobre 2025 au 24 février 2026

Scudo : du 15 octobre 2025 au 28 février 2026

Citroën

Berlingo : du 15 octobre 2025 au 2 mars 2026

Jumpy : du 15 octobre 2025 au 28 février 2026

DS Automobiles

DS4 : du 5 décembre 2025 au 27 février 2026

DS7 Crossback : du 19 octobre 2025 au 5 février 2026

Peugeot

208 : du 2 novembre 2025 au 24 février 2026

308 : du 19 octobre 2025 au 5 février 2026

Expert : du 15 octobre 2025 au 28 février 2026

Rifter et Partner : du 15 octobre 2025 au 26 février 2026​​​​​​