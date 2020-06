© Photobeps/StockAdobe Crevettes d'élevage Le protocole

Notre sélection compte 26 références de crevettes d’élevages dont 17 crevettes cuites et 9 crues, 10 références de crevettes décortiquées, 3 semi-décortiquées et 13 crevettes entières. Ce sont des crevettes tropicales (Équateur, Madagascar, Inde, Vietnam…). Parmi ces 26 références, on trouve à la fois des références vendues fraîches au rayon marée, préemballées en libre-service ou bien surgelées, de marques nationales, de distributeurs, de distributeurs d’entrée de gamme, de freezers centers mais aussi de magasins hard discount. Les crevettes sélectionnées ont été soumises à un ensemble de tests complet : analyse de la qualité microbiologique, recherche de résidus de médicaments, vérification des teneurs en additifs employés, analyse des teneurs en sel et dégustation.

Microbiologie

Les crevettes peuvent être présentées sous diverses formes : crues, cuites, décortiquées ou entières. Elles peuvent donc subir des manipulations relativement importantes, sans qu’aucune étape vienne éliminer totalement les germes éventuellement présents. La qualité microbiologique a été étudiée sur 3 échantillons par produit, via le dénombrement de la flore mésophile et la recherche de bactéries pathogènes ainsi que des micro-organismes d’altération : E. coli, salmonelles, staphylocoques à coagulase positive, Listeria monocytogenes.

Résidus de médicaments vétérinaires

L’apparition de maladies dans les élevages est un problème permanent et crucial pour les producteurs de crevettes. Divers médicaments peuvent être utilisés (antibiotiques, antiparasites, anti-moisissures, tranquillisants, hormones…). Des limites maximales de résidus (LMR) sont définies en raison de l’incidence que peuvent avoir les substances contenues dans les médicaments vétérinaires. Une recherche de résidus de médicaments par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse a donc été effectuée pour vérifier le respect des limites maximales de résidus et l’absence de substances interdites.

Additifs

Aucun additif n’est indispensable à la production des crevettes, mais l’utilisation de certains peut la faciliter. Ainsi, des additifs tels que les sulfites, qui permettent d’éviter le noircissement de la carapace, ou d’autres conservateurs peuvent par exemple être utilisés. Leur emploi est cependant réglementé. Les teneurs en additifs ont donc été mesurées et le respect des teneurs maximales autorisées ainsi que la conformité de l’étiquetage ont été vérifiés.

Sel

La teneur en sel des crevettes peut varier de manière naturelle. Cependant, différents traitements tels que la saumure ou la cuisson peuvent être employés pour éviter l’altération du produit. Ces procédés sont susceptibles d’apporter du sel aux crevettes. De plus, lors du stockage et au court du temps, le sel présent sur la carapace ou dans la saumure peut migrer dans la chair et en augmenter la teneur. La quantité de sel a été mesurée et comparée à l’étiquetage.

Dégustation

Des analyses organoleptiques ont été réalisées pour caractériser notamment l’état de la chair, de la carapace et l’aspect gustatif des crevettes de notre test. Ceux-ci sont le reflet des conditions d’élevage, de conditionnement après la mort, mais aussi des traitements appliqués aux crevettes (additifs, congélation).

