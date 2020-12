© Alexis Lecomte Curry Le protocole

Notre sélection compte 10 références de curry. Ce mélange d'épices a été choisi car il fait partie des plus sujets aux adultérations d’après une enquête récente de la Répression des fraudes (DGCCRF). Parmi ces 10 références, on retrouve des produits vendus en supermarché de marques nationales, de distributeurs, hard discount ou encore haut de gamme en magasin spécialisé, aussi bien bio que conventionnels. Les currys sélectionnés ont été soumis à un ensemble de tests complets : analyses pour détecter des fraudes potentielles, recherche de contaminants, conformité aux normes pour différents critères physicochimiques.

Authenticité

Colorants interdits

L’ajout de colorants est une fraude fréquente, puisque la valeur marchande du curry est fortement liée à sa couleur. Des colorants non autorisés dans le règlement européen portant sur les additifs alimentaires, ont donc été recherchés dans tous les currys.

Examen microscopique

Les échantillons ont été observés au microscope optique pour mettre en évidence la présence de corps étrangers ou confirmer l’origine botanique des épices mises en œuvre lorsque cela est possible.

Composition

Nous avons évalué, via des analyses physicochimiques, différents critères de qualité des currys. Ceux-ci sont le plus souvent encadrés par des normes précises et ont donc été mesurés pour vérifier la conformité des échantillons : humidité, teneur en cendres…

Les currys sont tous des mélanges d’épices dont la composition varie d’un produit à l’autre, à la fois par les épices utilisées et par leur proportion. La teneur en huiles essentielles a donc été mesurée pour nous renseigner sur la qualité des mélanges. Nous avons également passé en revue la liste des ingrédients pour prendre en compte les ingrédients indésirables comme le sel, les matières sucrantes ou encore les farines ou amidons qui peuvent être employés dans certains produits et dont les fabricants pourraient se passer.

Contaminants

Pesticides

Chaque échantillon a été soumis à un screening quantitatif de substances actives employées dans des produits phytosanitaires. Cette analyse multirésidus permet de rechercher et, le cas échéant, de quantifier un nombre important de substances (plus de 500). Plusieurs paramètres ont été considérés pour la notation : le nombre de molécules détectées et quantifiées, ainsi que les teneurs mesurées (notamment pour vérifier leur conformité aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation).

Ensuite, les effets connus de chaque molécule sont considérés. En effet, certaines ont montré des propriétés de perturbation endocrinienne soit in vitro, soit, plus probant encore, sur des modèles animaux. Certaines sont cancérogènes, mutagènes (elles ont des effets sur le génome) et/ou toxiques pour la reproduction, et ce de façon certaine, probable ou possible selon les cas.

Analyse des teneurs en mycotoxines

Les mycotoxines sont des molécules produites par des champignons, soit directement au champ, soit lors du séchage ou du stockage des épices, en particulier lorsque l’atmosphère est humide. Certaines sont toxiques. L’analyse des teneurs en différentes mycotoxines est donc menée au sein de l’ensemble des produits. Les mycotoxines suivantes ont été recherchées : aflatoxines B1, B2, G1, G2 et ochratoxine A.