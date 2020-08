© Jean-Claude Moschetti/Réa Mélanges apéritifs en vrac Le protocole

Notre sélection compte 14 références de mélanges apéritifs en vrac dont 3 avec du sel ajouté. 11 d’entre elles sont bio. Parmi ces 14 mélanges composés de raisins secs, de noix de cajou, de noisettes, de cacahuètes ou encore d’amandes, on retrouve à la fois des références vendues en grandes et moyennes surfaces, en magasins de produits biologiques mais aussi uniquement spécialisés en vrac.

Nous avons effectué 3 séries de prélèvements sur chacune des 14 références pour un total de 42 échantillons. Plus précisément, chacune des 14 enseignes testées a été visitée dans 3 magasins différents.

Les mélanges apéritifs sélectionnés ont été soumis à un ensemble de tests complets : analyse de la qualité microbiologique, recherche de contaminants et de corps étrangers, vérification de la composition, de l’étiquetage et dégustation.

Contaminants : mycotoxines et corps étrangers

Les mycotoxines sont des molécules produites par des moisissures, notamment sur les céréales mais aussi sur certains fruits secs, soit directement au champ soit lors du stockage, à certaines conditions de température et d’humidité. Certaines d’entre elles sont toxiques. Les mycotoxines suivantes ont été recherchées sur l’ensemble des 42 échantillons : ochratoxine A, aflatoxines B1-B2-G1-G2. Par ailleurs, la recherche de corps étrangers a été effectuée pour vérifier l’absence notamment de mites alimentaires.

Microbiologie

Les produits en vrac peuvent subir différentes manipulations, particulièrement lors de la mise en bacs et silos. La contamination peut avoir des origines variées comme le contact avec des instruments ou des mains souillées, les contenants en libre-service, des contaminations croisées entre produits, etc. L’entretien d’un rayon vrac est primordial en termes d’hygiène et de maîtrise des risques sanitaires. La qualité microbiologique a donc été étudiée sur les 3 échantillons par référence via la recherche de germes indicateurs du niveau d’hygiène ainsi que des micro-organismes d’altération et bactéries pathogènes : coliformes thermotolérants, coliformes présumés, staphylocoques à coagulase, Clostridium perfringens, micro-organismes aérobies, entérobactéries présumées, Bacillus cereus présomptif, levures-moisissures, salmonelles et Listeria monocytogenes.

Dégustation

Un jury familiarisé avec les techniques de dégustation a évalué l’ensemble des références. Il s’est notamment attardé sur l’aspect du produit (présence d’agglomération, équilibre des proportions, fruits secs entiers ou en morceaux), son odeur, son goût (intensité de la note salée, éventuels goûts parasites), sa texture (fruits secs croquants, éventuels défauts de consistance : fruits secs collants, farineux) pour finalement évaluer sa qualité globale.

Informations au consommateur

À ce jour, le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne contient que des dispositions applicables à la vente de produits non préemballés dans les commerces traditionnels à la coupe mais aucune disposition spécifique à la vente en vrac en libre-service. Le droit français, quant à lui, impose également peu de mentions obligatoires. Il existe donc un réel écart d’informations sur l’étiquetage entre les différentes enseignes proposant des produits en vrac. Ont notamment été passés en revue l’affichage de la liste d’ingrédients, l’indication des allergènes, des valeurs nutritionnelles, de la date de durabilité minimale, la mention de l’origine, du fournisseur, du numéro de lot et la présence de balance à proximité.

