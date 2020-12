© Alexis Lecomte Paprika Le protocole

Notre sélection compte 10 références de paprika. Cette épice a été choisie car elle fait partie des plus sujettes aux adultérations d’après une enquête récente de la Répression des fraudes (DGCCRF). Parmi ces 10 références, on retrouve des produits vendus en supermarché de marques nationales, de distributeurs, hard discount ou encore haut de gamme en magasin spécialisé, aussi bien bio que conventionnels. Les paprikas sélectionnés ont été soumis à un ensemble de tests complets : analyses pour détecter des fraudes potentielles, recherche de contaminants, conformité aux normes pour différents critères physicochimiques.

Authenticité

Profil par résonnance magnétique nucléaire

Une analyse globale non ciblée de l’authenticité et de la qualité de chaque produit a été réalisée à travers l’évaluation de données spectrales. Le spectre du produit analysé est comparé à ceux d’échantillons de paprika enregistrés dans une base de données. Si le spectre est trop différent, le produit analysé est considéré comme atypique : il a pu subir une adultération ou un problème de qualité important. Il est alors nécessaire de réaliser des analyses complémentaires pour identifier les causes de l’anomalie.

Colorants interdits

L’ajout de colorants est une fraude fréquente, puisque la valeur marchande du paprika est fortement liée à sa couleur. Des colorants non autorisés dans le règlement européen portant sur les additifs alimentaires, ont donc été recherchés.

Examen microscopique

Les échantillons ont été observés au microscope optique pour mettre en évidence la présence de corps étrangers ou confirmer l’origine botanique de l’épice mise en œuvre.

Composition

Nous avons évalué, via des analyses physicochimiques, différents critères de qualité du paprika. Ceux-ci sont le plus souvent encadrés par des normes précises et ont donc été mesurés pour vérifier la conformité des échantillons : humidité, teneur en cendres…

Plus particulièrement, l’indice de Scoville et la teneur en capsaïcine, qui permettent de caractériser la force du piment, ont été mesurés. Les paprikas doux ne doivent pas dépasser une certaine valeur, fixée par la réglementation, au risque d’être trop piquants. La couleur des paprikas en poudre a également été mesurée. Elle varie en fonction de la qualité de l’épice, allant du rouge vif brillant au brun rougeâtre clair, si les dosages naturels de graines et/ou de tiges sont respectés ou non.

Contaminants

Pesticides

Chaque échantillon a été soumis à un screening quantitatif de substances actives employées dans des produits phytosanitaires. Cette analyse multirésidus permet de rechercher et, le cas échéant, de quantifier un nombre important de substances (plus de 500). Plusieurs paramètres ont été considérés pour la notation : le nombre de molécules détectées et quantifiées, ainsi que les teneurs mesurées (notamment pour vérifier leur conformité aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation).

Ensuite, les effets connus de chaque molécule sont considérés. En effet, certaines ont montré des propriétés de perturbation endocrinienne soit in vitro, soit, plus probant encore, sur des modèles animaux. Certaines sont cancérogènes, mutagènes (elles ont des effets sur le génome) et/ou toxiques pour la reproduction, et ce de façon certaine, probable ou possible selon les cas.

Analyse des teneurs en mycotoxines

Les mycotoxines sont des molécules produites par des champignons, soit directement au champ soit lors du séchage ou du stockage des épices, en particulier lorsque l’atmosphère est humide. Certaines sont toxiques. L’analyse des teneurs en différentes mycotoxines est donc menée au sein de l’ensemble des produits. Les mycotoxines suivantes ont été recherchées : aflatoxines B1, B2, G1, G2 et ochratoxine A.