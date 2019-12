© Dominik Asbach/LAIF-REA Pâtes à tartiner Jury de dégustation

Jury des adultes

Le jury des adultes est composé de cinq membres, auteurs et journalistes culinaires, pâtissiers et dégustateurs professionnels. Leur évaluation a plébiscité les préparations riches en noisettes et en cacao et pénalise celles qui sont trop sucrées. Leur préférence est allée à la pâte Novi pour la puissance de ses arômes. En revanche, malgré une recette de qualité, celle de Jean Hervé est celle qui leur a le plus fortement déplu, en raison d’une texture finement granuleuse et trop liquide. Côté papilles, elle est aussi rejetée à cause de la torréfaction trop poussée des noisettes, donnant un goût proche du brûlé, et des notes désagréables d’alcool en fin de bouche. Notre jury conjure en outre les fabricants de cesser de mettre de la vanille à toutes les sauces ! Sur 18 références testées, 15 en contiennent, qu’il s’agisse de vanille naturelle ou d’un de ses succédanés. Toutefois, à la dégustation, une légère note vanillée a été appréciée, notamment dans la pâte de Lucien Georgelin. Mais dans les produits Top Budget, U et Bio Village, cette saveur, écrasante, a été rédhibitoire. À noter que l’usage d’un arôme naturel n’est pas garant de plus de subtilité. On peut donc penser que c’est avant tout le dosage qui influe sur ce point.

Jury des enfants

Nous avons également recueilli l’avis de 17 enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans. Ils ont goûté à l’aveugle les deux meilleurs produits de notre classement (Teo & Bia et Novi) ainsi que le Nutella. Premier constat, ce dernier est la pâte à tartiner préférée des jeunes dégustateurs ! Il a été plébiscité par 11 d’entre eux. Les deux autres marques arrivent derrière ex aequo, avec une réserve pour la texture de la pâte Novi. Bien que le Nutella semble la référence la plus sucrée à une majorité de goûteurs (ce qui est bien le cas avec 54,7 g aux 100 g, contre environ 40 g aux 100 g pour les deux autres), cela n’entame en rien leur enthousiasme à son égard. Neuf l’ont même reconnue les yeux fermés ! À noter que les trois jurés qui ont le moins apprécié le Nutella sont âgés de 15 à 18 ans. Il faut bien que jeunesse se passe…

L’avis de l’expert

Cécile Lelasseux, notre spécialiste alimentation « 15 g n’est pas une portion réaliste » Sans surprise, les pâtes à tartiner écopent toutes des valeurs D ou E au Nutri-Score, qu’elles soient de marques nationales, de distributeurs, issues du hard-discount, bio ou conventionnelles. On ne peut donc pas établir de corrélation entre ces éléments. Le Nutri-Score n’est pas discriminant vu la relative homogénéité des recettes. Il s’agit en effet de produits plaisir, à consommer à l’occasion avec modération. Pour autant, les quantités recommandées par 6 marques sur 17 testées nous laissent songeurs. Cinq correspondent à des portions de 15 g et une (U) s’élève à 30 g. Or, selon le test de la pesée, une part de 15 g équivaut à une grosse cuillère à café, contre deux bonnes cuillères pour 30 g : cette dernière nous semble plus réaliste.