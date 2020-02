© A. Lecomte Comparatif Ingrédients culinaires à la vanille Test portant sur 13 produits

L’aromatisation « vanille » est indéniablement celle faisant l’objet de la préférence des consommateurs, petits et grands : on pourrait presque oublier qu’il s’agit d’une épice luxueuse, dont le prix avoisine 400 dollars la tonne. Les amateurs de pâtisserie disposent de plusieurs ingrédients afin d’aromatiser leurs desserts de façon « naturelle » : des gousses aux arômes naturels de vanille en passant par les extraits liquides de vanille et les sucres vanillés. Mais la naturalité est-elle vraiment au rendez-vous et les composantes aromatiques de tous ces ingrédients sont-elles exclusivement issues de gousses de vanille ? Tous ces ingrédients sont-ils de qualité comparable en termes de teneur en vanilline ? Notre test vous aide à mieux connaître et différencier ces produits.