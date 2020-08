© Jean-Claude Moschetti/Réa Comparatif Mélanges apéritifs en vrac Test portant sur 14 mélanges apéritifs en vrac

Dénués de l’emballage qui les protège, les produits en vrac sont-ils d’une qualité microbiologique satisfaisante ? Peut-on les consommer en toute confiance ? Le goût est-il à la hauteur ? Et les informations indispensables (composition, date limite, présence d’allergènes, etc.) sont-elles correctement délivrées aux clients ? C’est ce que nous avons voulu établir en testant des mélanges pour apéritif (fruits secs et oléagineux) achetés dans 14 points de vente incluant des grandes enseignes, des magasins spécialisés en bio et une chaîne spécialisée dans la vente en vrac, Day by Day.