© Dominik Asbach/LAIF-REA Comparatif Pâtes à tartiner Test portant sur 18 produits

Le petit déjeuner est en perte de vitesse depuis déjà plusieurs années : une mauvaise nouvelle pour plusieurs familles de produits qui pâtissent de ces changements d’habitudes de consommation. Toutefois, le secteur des pâtes à tartiner se porte quant à lui très bien, et les pâtes à tartiner chocolatées dominent très largement le marché. Inspirées par quelques précurseurs, de nombreuses marques viennent même défier la pâte à tartiner emblématique de Ferrero (Nutella), avec des concepts marketing parfois plus vertueux que leurs recettes. Comment choisir la meilleure alternative en termes de goût, de qualité nutritionnelle et de formulation ? Peut-on se fier à l’authenticité des recettes, et quels contaminants sommes-nous susceptibles de retrouver dans les pâtes à tartiner ? Notre test vous aide à faire votre choix pour satisfaire au mieux les gourmands du petit déjeuner et du goûter.