© New Africa/stock.adobe.com Comparatif Rouges à lèvres Test portant sur 18 produits

Le choix d’un rouge à lèvres est avant tout une affaire personnelle. Couleur, texture, fini mat ou brillant, il en existe tant qu’on tâtonne bien souvent avant de trouver celui qui nous convient. Nous recherchons toutes le rouge à lèvres parfait dont on espère une application facile, un port agréable, un beau rendu, une belle couleur, une longue tenue… Si on l'utilise tous les jours, le rouge à lèvres devra aussi remplir toutes les garanties de sécurité, d’innocuité en termes de composition car on en avale toujours un peu. On choisira alors cet indispensable du maquillage des lèvres sans huile minérale, perturbateur endocrinien ou autre substance indésirable. Le test que nous publions éclaire cette question. Il porte sur 9 rouges à lèvres naturels ou certifiés bio, des marques qui n’ont a priori pas recours aux huiles minérales, et sur 9 autres choisis au sein du circuit conventionnel.